Devrek'te 3 büyükbaş hayvan çalındı

Devrek'te 3 büyükbaş hayvan çalındı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde iki vatandaşa ait 3 büyükbaş hayvan çalındı.

18.08.2019 11:13
Devrek'te 3 büyükbaş hayvan çalındı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde iki vatandaşa ait 3 büyükbaş hayvan çalındı.

Devrek ilçesindeki bazı köylerde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlıkları vatandaşları çileden çıkartıyor. Kurban Bayramı süresince iş başında olan hayvan hırsızları, ilçeye bağlı Bakırcılar köyünde Osman Cin'in 2 ve Muharrem Gedik'in 1 adet büyükbaş hayvanını çaldı. Mağdur vatandaşlar, hayvanlarının bulunması için yetkililerden yardım istediler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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