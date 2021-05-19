Devrek'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs gölgesinde kutlandı
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Devrek'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs gölgesinde kutlandı

Devrek'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs gölgesinde kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs'ün gölgesi altında kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs'ün gölgesi altında kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek k ilçesinde kutlanan ve bu yıl 102.yıldönümü hayata geçirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs'ün gölgesi altında kutlandı.

Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen kutlama törenlerine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş'ın Atatürk anıtına çelen sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Devrek Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Cihan Durdubaş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra şiir ve çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüller verilmesinin ardından kutlama törenleri sona erdi - ZONGULDAK

Devrek'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs gölgesinde kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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