Devrek'te 15 Temmuz kalkışmasının 5. yılında vatandaşlar tek yürek oldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devrek'te 15 Temmuz kalkışmasının 5. yılında vatandaşlar tek yürek oldular

Devrek'te 15 Temmuz kalkışmasının 5. yılında vatandaşlar tek yürek oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Devrek ilçesinde 15 Temmuz darbe kalkışmasının 5. yılında vatandaşlar tek yürek oldular.

Devrek ilçesinde 15 Temmuz darbe kalkışmasının 5. yılında vatandaşlar tek yürek oldular.

Devrek Kaymakamlığı tarafından organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma" etkinlikleri çerçevesinde ilçede pandemi kurallarına uyularak çeşitli programlar düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından organize edilen Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlar protokol üyeleri ve vatandaşlar tek yürek oldular.

Programların ilkine ilçe protokolü tarafından ilçeye bağlı Ahmetoğlu Köyünde kabri bulunan Şehit Piyade Er Seyhan Göktepe ile Mahmutoğlu Köyünde kabri bulunan Şehit Jandarma Er Şakir Berber'in ve ilçenin çeşitli yerlerinde ki 25 şehidin kabirleri ziyaret edilerek din görevlileri tarafından kabirleri başlarında Kur'an- Kerim Tilaveti okundu ve dualar edildi.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen akşam saatlerindeki programında ise belediye bandosu eşliğinde "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi. Gençlik Merkezi önünde başlayan ve Cumhuriyet Alanında son bulan yürüyüşe protokol ve yüzlerce vatandaş iştirak etti.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen programlara ise saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kur'an- Kerim Tilaveti okundu. Günün anlam ve önemini hakkında yapılan protokol konuşmalarından sonra öğrenciler tarafından 15 Temmuz'u anlatan şiirler seslendirilirken, din görevlileri tarafından da ilahiler okundu.

Yatsı namazından sonra ise Cumhuriyet Alanında vatandaşlara Devrek Kızılay Temsilciliği ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı olarak belediyenin büyük led ekranından vatandaşlara canlı olarak hitap etmesinden sonra Devrek Müftülüğü din görevlileri tarafından gece yarısından sonra ilçenin tüm camilerinden salaların okunmasının ardından etkinlikler sona erdi. - ZONGULDAK

Devrek'te 15 Temmuz kalkışmasının 5. yılında vatandaşlar tek yürek oldular
Devrek'te 15 Temmuz kalkışmasının 5. yılında vatandaşlar tek yürek oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Demir Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlyas Tetik Düm Tek Tek Deniz Akkaya Sertab Erener
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Şenol Güneş Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Devrek'te 15 Temmuz kalkışmasının 5. yılında vatandaşlar tek yürek oldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 23:33:39. #1.16#

title