Devrek Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Özmekik oldu
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Devrek Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Özmekik oldu

11.11.2020 17:59 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:03
Devrek Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Özmekik oldu

Devrek Aile ve Sosyal Politikalar Devrek İlçe Müdürü Aziz Kalaycı'nın emekliye ayrılmasıyla boşalan bu göreve Çaycuma Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mesut Özmekik atandı.

Devrek Aile ve Sosyal Politikalar Devrek İlçe Müdürü Aziz Kalaycı'nın emekliye ayrılmasıyla boşalan bu göreve Çaycuma Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mesut Özmekik atandı.

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaycuma Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü görevini uzun yıllar başarıyla yürüten Devrekli Mesut Özmekik Devrek Aile ve Sosyal Politikalar Devrek İlçe Müdürlüğüne atandı. Özmekik'in Devrek'teki yeni görevine 10 gün içinde başlaması bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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