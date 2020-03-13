Devrek Kaymaklığından tedbir açıklaması
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Koronavirüs, Devrek, Güncel

Devrek Kaymaklığından tedbir açıklaması

Devrek Kaymakamlığı tarafından Koronavirüsü tedbirleriyle alakalı açıklama yaptı.

13.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:03
Devrek Kaymaklığından tedbir açıklaması

Devrek Kaymakamlığı tarafından Koronavirüsü tedbirleriyle alakalı açıklama yaptı.


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından Çin' de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı basın açıklaması gerçekleştirildi. Kaymakam Vekili Ümit Altay tarafından yapılan basın açıklamasında, "Ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Alınan tedbirler çerçevesinde mücadeleyi bundan sonra titiz ve kararlı bir şekilde yürütmek amacıyla Mayıs ayı başına kadar ilçemizde yapılması planlanan yemin, anma ve mezuniyet gibi törenlerinin iptal edilmesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programları ile diğer etkinliklerin iptal edilmesi, hükümet Konağı, emniyet, jandarma birimlerimizde gerekli koruma ve hijyen tedbirlerinin alınması, servis araçları başta olmak üzere tüm hizmet ve görev araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi, yurtdışında virüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelen vatandaşlarımızın (kamu görevlileri de dahil) koronavirüs testleri ve ilgili tetkiklerin yapılması için sağlık kurumuna yönlendirilmesi ve vatandaşlarımızın yurda giriş yaptığı andan itibaren 14 gün süreyle sağlık kuruluşları ile koordineli olarak ikametlerinde kalmaları için uyarıların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması, tüm vatandaşlarımızın bireysel temizlik, hijyen konusunda gerekli tedbirleri almaları, İlçemizde bulunan kahvehane kafeterya, içkili yerler ile umuma açık yerlerin dezenfekte olmasının sağlanması, umuma açık yerlerin( camiler, toplu taşıma araçları, duraklar, kamu binaları, bankalar vb.) İlçe belediye başkanlığınca belirli aralıklarla uygun dezenfektanlar kullanılarak dezenfeksiyona tabii tutulmasına, ilçe genelinde kamu kurum ve özel kuruluşların kültür sanat, sosyal programlar ve organizasyonların tiyatro, sinema, toplantıların iptaline, ilçemizde satışı yapılan temizlik dezenfekte malzemelerinin fahiş fiyatla satışı tespit edildiğinde ticaret Bakanlığının Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki HFA' na bildirim uygulamasına şikayetlerinin bildirilmesini ve bu tür satış yapan işyerlerine cezai işlem uygulanacağının bilinmesi, halkımızın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için yukarıda belirtilen tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi" ifadelerine yer verildi - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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