Devrek Kaymakamından yaşanan olayla ilgili açıklama
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Devrek Kaymakamından yaşanan olayla ilgili açıklama

Devrek Kaymakamından yaşanan olayla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devrek'te geçtiğimiz gece meydana olayla ilgili Devrek Kaymakamı Ümit Altay açıklamada bulundu.

Devrek'te geçtiğimiz gece meydana olayla ilgili Devrek Kaymakamı Ümit Altay açıklamada bulundu.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde 30 Haziran gecesi meydana gelen olaylarla ilgili Devrek Kaymakamı Ümit Altay tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada," 30 Haziran gecesi ilçemizde meydana gelen üzücü toplumsal olaylarla ilgili taraflarla bir araya gelerek güzel ilçemiz Devrek'te toplumsal huzurun devamı için yapılması gerekenleri, alınacak tedbirleri görüştük. İlçemizde birlikte kardeşçe ve huzur içersinde yaşamak için herkes üzerine düşeni yapacağına söz verdi.

Biz de devlet olarak insanımızın günün her saatinde huzur, barış ve güven içinde yaşaması için gereken bütün tedbirleri daha karalı ve dikkatli bir şekilde alacağımızı bütün vatandaşlarımızın bilmesini" isterim şeklinde ifadelere yer verdi - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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