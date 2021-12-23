Devrek beyaza büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrek beyaza büründü

Devrek beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Devrek ilçesi etkili kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesi etkili kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yoğun kar yağışının etkili olduğu il genelinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekiplerin kış nöbeti sürerken Devrek ilçesinde ise kar yağışı havadan görüntülendi. Adeta beyaz gelinliğini giyen ilçede ortaya doyumsuz görüntüler çıktı. Bastonu ve simidi ile meşhur olan ilçe kar manzaraları ile de dikkat çekti.

(Murat Sulucak-İHA)

Devrek beyaza büründü

Devrek beyaza büründü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

 Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title