Devrek beyaza büründü

08.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:08

Devrek'te devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe beyazlara büründü.



Zonguldak'ın Devrek İlçesinde kar yağışı nedeniyle ilçe ve köyleri beyaza bürünürken, yaklaşık 400 kilometrelik alanı kapsayan 52 köy yolu ulaşıma kapandı.



Edinilen bilgiye göre, Devrek'e bağlı toplamda 400 kilometrelik alanı kapsayan 52 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.



Yetkililer, "Dün akşamdan itibaren ekiplerimizi ve araçlarımızı zaman kaybını önlemek için Devrek'te konuşlandırdık. Hafta sonu olduğu için ekiplerimize daha kolay ulaşılabilmesi adına böyle bir karar aldık. Meteorolojiden alınan bilgiler kar yağışının devam edeceği doğrultusunda şu an için kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedirler. Acil durumlarda meydana gelebilecek vakalar için de paletli ambulanslarımız hazır vaziyette bekletiliyor" şeklinde ifade kullandılar. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA