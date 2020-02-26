Devrek Belediyesinden dizi setine baston
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Devrek Belediyesinden dizi setine baston

Devrek Belediyesi tarafından dizi setine baston gönderildi.

26.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:33
Devrek Belediyesinden dizi setine baston

Belediyesi tarafından dizi setine baston gönderildi.


Zonguldak'ın Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ulusal bir tv kanalında yayınlanan Hekimoğlu dizi setini ziyaret ederek, dizide kullanılması için oyunculara dünyaca ünlü Devrek Bastonu hediye etti.


Ulusal bir tv kanalda yayınlanan "Hekimoğlu"nun Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren başrol oyuncularından Timuçin Esen tarafından kullanılan ilçenin simgesi Devrek bastonu yöreye ait kızılcık ağacından yapılıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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