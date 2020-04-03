Devrek Belediyesi tarafından dezenfekte tüneli kuruldu Devrek'te belediye tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte tüneli kurulduçZonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte tüneli kuruldu.

Devrek'te belediye tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte tüneli kurulduç

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte tüneli kuruldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında belediye tarafından Cumhuriyet Alanına kurulan kişisel dezenfekte istasyonu vatandaşların büyük takdirini topluyor.

Dışarıya çıkmak zorunda kalan ve işleri bittiğinde evlerine dönüşlerinde kıyafetlerinin dezenfekte olmasını sağlayan istasyonla ilgili bilgi veren Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," Öncelikle bu dezenfekte istasyonunu hayata geçirmemizin nedeni malum şuan dünya gündeminde önemli sırada yer alan Koronavirüs vakasıdır. Bizde belediye olarak bu tedbirler kapsamında işleri için çarşıya çıkmak zorunda kalan ve işleri bittiğinde evlerine dönecek olan vatandaşlarımızın kıyafetlerinde oluşabilecek olası bakterilerden temizlenmiş olarak evlerine rahatça girmelerini sağlamaktır. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemlidir. Evde Kalalım, Sağlıklı kalalım Devrek " diye konuştu.

Belediyenin verdiği bu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Devrekli vatandaşlar ise," Zaman zaman işlerimiz nedeniyle evlerimizden çıkmak zorunda kalıyoruz. Belediyemiz tarafından sunulan bu hizmetten dolayı Çetin Bozkurt başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu dezenfekte istasyonu sayesinde gönül rahatlığı ile evlerimize girebiliyoruz" diye konuştular. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA