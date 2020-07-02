Devrek Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Devrek Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti

Devrek Belediyesi tarafından her ay yapılan meclis toplantısı başkan ve meclis üyelerinin katılımı gerçekleştirildi.

Devrek Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti
02.07.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:32

Devrek Belediyesi tarafından her ay yapılan meclis toplantısı başkan ve meclis üyelerinin katılımı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen aylık Belediye Meclis Toplantısı Başkan ve Meclis Üyelerinin katılımı ile Devrek Otobüs Terminali Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda 13 gündem maddesi görüşüldü. 2020 Yılı 4. Olağan toplantısında, Belediyenin Encümeni ve İhtisas Komisyonlarında görev alan Üyelerin yeniden belirlenmesi, Belediye Başkanının 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, Belediyenin 2019 Yılı Denetim Komisyonu Raporunu okunması ve tetik edilmesi İmar Komisyonunun Kararlarının görüşülmesi, Eski Mahalle Sazlıkçayı Mevkii 467 ada 1 parselde (Emniyet Tesis Alanı) imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Yeni Mahalle 104 ada 10 parselde (Trafo Yeri) imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi, Belediyenin Kiracı ve Su Mükelleflerine tahakkuk eden borçların gecikme zamları ile ilgili konunun görüşülmesi, Belediye tarafından açılacak olan sanat ve beceri kursları konusunun görüşülmesi, Belediyeye ait 1 adet iş makinesi (paletli yükleyici) ile ilgili alım-satım talebi dosyasının görüşülmesi, Belediyenin 2019 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabının tetkik edilmesi, Belediyeye 1 Adet araç alınması talebinin görüşülmesi, Belediyeye ait açık hava reklam işletmecilik hakkının (Bilboard-Raket-Digital Reklam) kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi, Devrek Bel İmar Ltd. Şti.'nin Genel Kurul için Belediye Başkanı'na Yetki Verilmesi talebin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak Haber
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu Haber
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı Haber
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit...
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Rusya'da yeni dönem! Putin 2036'ya kadar iktidarda kalabilecek
Rusya'da yeni dönem! Putin 2036'ya kadar iktidarda kalabilecek
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Saruhan Oluç Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Cenk Eren Sibel Can Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Ali Palabıyık Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hikmet Karaman Ivan Obradovic
Daha Fazla Temmuz Hakaret Ak Parti Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Devrek Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 16:32:54. #1.14#
title