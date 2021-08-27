DEVREK BASTONU DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRAÇ EDİLİYOR

ZONGULDAK'ın dünyaca ünlü Devrek bastonu, 250 yıllık geçmişiyle dünyanın dört bir yanından alıcı buluyor.

ZONGULDAK'ın dünyaca ünlü Devrek bastonu, 250 yıllık geçmişiyle dünyanın dört bir yanından alıcı buluyor. Devrek Bastonu Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Tansel Işık, 250 yıllık geçmişe sahip Devrek bastonunun koleksiyonerler ve gücü simgeleyen bir aksesuar olarak kullanıldığını söyleyerek, "Başta Avrupa olmak üzere Arap ülkelerine, özellikle yönetici vasfında olan devlet adamlarına gönderiliyor." dedi

Devrek ilçesinde Kızılcık ağacının dallarından yapılan Devrek bastonu, birbirinden farklı figürlerle ustaların ellerinde hayat buluyor. Ağaç dalından baston haline dönüştüğü zamana kadar tamamen el işçiliğiyle yapılan Devrek bastonlarının ünü ise Türkiye'yi aşmış durumda. Ustaların ellerinde hayat bulan Devrek bastonları, başta Almanya, Hollanda, Avusturya, İngiltere ve Amerika olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. 100 TL'den binlerce liraya çıkan fiyatlarıyla alıcı bulan bastonlar, dünya liderlerine de hediye ediliyor.

Devrek Bastonu Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Tansel Işık, 250 yıllık geçmişe sahip Devrek bastonunun günümüzde koleksiyonerler ve gücü simgeleyen bir aksesuar olarak kullanıldığını söyledi. Bastonun tarihi boyunca her zaman ilgi gördüğünü ifade eden Işık, "Devrek bastonu hem bir aksesuar hem de bir dayanaktır. Kızılcık ağacından yapılır. Son derece sağlam esnektir ancak uzun bir işçilik dönemi vardır. İki yıl kurutulur ondan sonra doğrultma, tornalama ve üzerine desen açma gibi birçok faaliyetten geçer.Üzerinde başka ülkelerde göremeyeceğiniz bir işçilik olur. Dünyanın her yerine gönderiyoruz. Başta Avrupa olmak üzere Arap ülkelerine, özellikle yönetici vasfında olan devlet adamlarına gönderiliyor. Koleksiyonerler alıyor. Toptancılar alıp satıyorlar. Ünü gün geçtikçe artıyor. Onun için de çabalıyoruz." dedi.

'MESLEK LİSESİ VE YÜKSEKOKULLARDA ÖĞRETİLİYOR'

Işık, baton ustası yetişmesi için Devrek'te meslek lisesi ve yüksekokulda baston bölümü açıldığını anlatarak, "Bütün el sanatlarında olduğu gibi eleman yetiştirmekte endişeliyiz. Eskiden çocuklar bize gelir çıraklık ve kalfalık dönemiyle bizde çalışırdı. Bu işler sabır göstermek gerekiyor. Yapan insanın sabırlı olması gerekiyor. Günümüz hız çağı olunca şimdi gençler bunu yapmak istemeyebiliyor. Burada meslek lisesi ve yüksek okulda baston ders olarak okutuluyor. İnşallah bizden sonra da yapanlar çıkacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı