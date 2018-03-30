Devreden Kdv İadesinden Vazgeçildi
Şirketlerin mali yapılarında kritik bir sıkışıklık yaratan KDV iadesi sorununu çözmek üzere hazırlanan Katma Değer Vergisi Kanunu tasarısındaki önemli bir hüküm, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde metinden çıkarıldı.
Şirketlerin mali yapılarında kritik bir sıkışıklık yaratan KDV iadesi sorununu çözmek üzere hazırlanan Katma Değer Vergisi Kanunu tasarısındaki önemli bir hüküm, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde metinden çıkarıldı.
Kaynak: Dunya.com