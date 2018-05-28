Devre Tatilin Devinin, Gözdesi Bodrum

Dünyanın en büyük devre tatil şirketlerinden biri olan Hapimag'in İcra Kurulu Üyesi ve CEO Hassan Kadbi, en büyük tesislerinin Bodrum'da bulunan Sea Garden Oteli olduğunu ve gelirlerinin yaklaşık yüzde 10'nun buradan elde edildiğini söyleyerek, "Bodrum tesisimiz içinde devre tatil dışında otel de olan tek ve eşsiz bir tesis. Türkiye'de 25'inci yılımızı kutluyoruz. Türkiye'nin turizm potansiyeli olağanüstü. İsviçreli bir şirket olarak 25 yıldır biz bunu biliyoruz ve Sea Garden'a yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yakında bu potansiyeli herkes görecek" dedi.

Bodrum Yalıçiftlik'te yer alan ve Ege Bölgesi'nin en büyük turizm tesisi Hapimag Sea Garden Oteli'ni de bünyesinde bulunduran İsviçreli Hapimag Grubu'nun CEO'su Hassan Kadbi, Türkiye'de 25'inci yıllarını kutladıklarını belirterek, "Hapimag Grubu'nun gelirlerinin yüzde 10'u Bodrum'daki tesisten elde ediliyor. 40 bin misafirin ağırlandığı tesis özellikle Avrupalılar tarafından tercih ediliyor. Biz de bu istikrarı gördükçe tesisimize yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Gelir ve turist sayısında bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan turizm sektörüne İsviçre'den de destek gelmeye devam ediyor. Ege Bölgesi'nin en büyük oteli olan Hapimag Sea Garden'ı da bünyesinde bulunduran İsviçreli Hapimag Grubu, 2018 yılında da tesisin ortak alanlarına 10 milyon TL yatırım yaptı. Sea Garden'ın Türkiye'ye gelişinin 25. yılı nedeniyle gazetecilerle şirketin genel merkezinin bulunduğu İsviçre'de bir araya gelen Hapimag CEO'su Hassan Kadbi, "Hapimag olarak 2017 yılında tüm dünyadaki organizasyonlardan yaklaşık 200 milyon Euro operasyon geliri elde ettik. Hapimag'in gelirlerinin yüzde 10'u Hapimag Sea Garden Bodrum'dan geliyor" şeklinde konuştu.

"Cari açığınız turizm ile kapanabilir"

Kadbi, "Türkiye 4 mevsimi aynı anda yaşayabileceğiniz harika bir ülke olmasının yanı sıra doğal handikapları da beraberinde taşıyabiliyor. Kuzeyi ve doğusundaki tüm komşuları doğalgaz ve petrol yataklarına sahipken, Türkiye maalesef bunlardan yoksun. Sadece enerji kaynaklı olarak Türkiye yılda yaklaşık 50 milyar dolar cari açık veriyor. Biz petrol ve enerjiden kaynaklanan bu cari açığın turizm ile kapanabileceğine inanıyoruz. Aynı anda hem kayak yapılabilen, hem denize girilebilen, hem de 4 bin yılın üzerinde çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve doğal güzellikleriyle büyüleyebilen dünyada başka ülke yok. Türkiye'ye bir kez gelen turist mutlaka bir daha gelir çünkü oradan iyisini bulmanın çok zor olduğunu bilir" diye konuştu.

"Türkiye'de güvenlik sorunu yok"

Türkiye'deki siyasi gündemin turizmi olumsuz etkilemediğini belirten Kadbi, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin herhangi bir güvenlik sorunu yok ve biz Hapimag olarak Türkiye'ye güveniyoruz. Bu güvenimizi tesisimize her yıl yaptığımız yatırımlarla gösteriyoruz. Türkiye'ye girme kararını 1993 yılında kriz yaşanırken aldık ve 1994 yılında Bodrum'daki tesisi tamamlayarak hizmete açtık. Dünyadaki 130 bin üyemize de Türkiye'ye güvenle gidebileceklerini söylüyoruz. Tüm dünyada üyelik sistemiyle çalışan Hapimag'in Bodrum tesisinin farkı üye olmayanların da kullanımına açık olan bir otel bölümünün bulunması. Bu da Bodrum'un sistem içindeki en özel lokasyon olmasını sağlıyor."

"Döviz artışı fırsata çevrilebilir"

Sektörün 2018'e çok iyi bir başlangıç yaptığını ve geçen yıl 32 milyon olan turist sayısının bu yıl 40 milyonu aşmasını beklediklerini anlatan Kadbi, "Geçen yıl 26 milyar dolar olan turizm gelirinin ise 32 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bir başka anlatımla geçen yıla göre 6 milyar dolar daha ülkeye kazandırmış olacağız. Dolardaki artışı ihracatta olduğu gibi turizm sektöründe de fırsata çevirebiliriz" açıklamasını yaptı.

"Türkiye teknolojiyi kullanma konusunda çok ileri seviyede"

Hapimag CEO'su Hassan Kadbi, "Yakın gelecekte müşterileri çekebilmenin en avantajlı yolu dijital platformlar. Bu nedenle dijitalleşme konusunda daha çok mesafe kat etmek gerekiyor. 3.kuşağı Hapimag ile buluşturmak için dijital evrimimizi tamamlamalıyız. Türkiye online rezervasyonlar ve turizmde teknolojiyi kullanma konusunda çok ileri seviyede. Bu da hizmet kalitesiyle birleştiğinde sektörün daha da gelişmesini sağlıyor" şeklinde konuştu.

Avrupalılar Bodrum'u talep ediyor

Bodrum'daki tesis en çok Almanya, Hollanda ve İtalya'dan gelen yabancı turistleri ağırlıyor. Kadbi, "Dünyada her yıl 1 milyar 322 milyon kişi bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ediyor. Türkiye dünyanın tam merkezinde harika bir ülke olmasına rağmen sadece 32 milyonu Türkiye'ye gelmiş. Toplam rakamın yüzde 10'unu daha buraya çekmeliyiz" diyor.

İstihdama katkı

Turizm sektöründe sigortalı çalışan 1 milyon 200 bin kişiye dolaylı istihdam da eklendiğinde 3.5 milyon kişiye iş sağlandığını vurgulayan Kadbi, "Turizmde gelir ve turist sayısını yüzde 25 olarak artacağını hesaplıyoruz. İstihdamda yüzde 10 artış olması durumunda bile 300 bin kişiye ek iş sağlanacak. İşe çok ihtiyaç duyulan bu zor dönemde 300 bin kişiye daha iş AŞ sağlayabilecek olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Hapimag olarak tesislerimizin tamamında yaklaşık 1.400 çalışanımız var. Bu rakam yaz sezonlarında 2.000'e yükseliyor. Bodrum'da ise yazın 500 kışın ise ortalama 200 kişi istihdam ediliyor" dedi.

Dünyada ilk kez uygulanan puan usulü devre tatil sistemi

İsviçreli Hapimag Grubu'nun teknolojinin gelişmesi ve tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle hayatımıza giren 'paylaşım ekonomisi' kavramının dünyadaki öncülerinden biri olduğunu belirten Kadbi "1963 yılında kurulan Hapimag'ın kuruluş amacı: kişilere ait tek bir yazlık daire yerine onlara farklı alternatifler sunmak. Bugün Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki 16 ülkede 60 tesisi bulunan Hapimag'te kullanılan üyelik sistemi ile kişiler Hapimag'e belli bir yıllık ücret karşılığında üye oluyor ve her üye olduğu yıl karşılığında ise 60 puan kazanıyor. Misafirler bu 60 puanı gitmek istedikleri ülkede bulunan Hapimag tesislerinde kullanabiliyor. Kazanılan puanların kaç günlük bir tatile denk geldiği ise seçilen tesisin hangi ülkede, hangi mevsimde seçildiğine göre değişiklik gösteriyor. Hapimag misafirleri birlikte yatırım yaparak birlikte kullanıyor. Hapimag'in tüm dünyada 130 bin üyesi, 2 bin yatak kapasitesi bulunuyor" dedi.

Kadbil, "Şirketin kuruluş aşamasında kurucu ortaklardan Alexander Nette'nin fikri oldukça büyüleyiciydi. Tatil köyü veya evine sahip olamayanlara, Avrupa'nın çeşitli destinasyonlarında, makul fiyatlarla "kendilerine ait mekanlarda" tatil yapma fırsatı sunulması üzerine bir fikir geliştirdi. Hapimag misafirleri tatil için otele gitmez tatil için eve dönerler"

"Konaklama sayısını yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz"

Hapimag Resort Sea Garden Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, "Kapasite olarak Ege Bölgesi'nin en büyük turizm tesisi olmamızın yanı sıra 1700 yatak kapasitesiyle Hapimag Grubu'nun içerisinde yer alan en büyük tesis de bizimkisi. Bodrum'daki tesisimizde yıllık 220 bin gece konaklama gerçekleşiyor. Bu da 40 bin kişi ağırladığımız anlamına geliyor. Bu yıl ki hedefimiz bu sayıyı yüzde 10 oranında artırmak. Kültür turlarının çeşitliliği, su sporları alanında oluşturduğumuz fark ve hizmet kalitemiz Bodrum'un yabancı turistler tarafından tercih edilme oranını artırıyor. Türkiye'ye gelen misafirlerimiz mutlaka bir kez daha geliyor. Hapimag Sea Garden Bodrum bünyesinde yazın 500, kışın ise 200 kişi istihdam ediliyor. Deniz manzaralı terasların çevrelediği tesisimiz, 351 odalı Tatil Köyü'yle Hapimag'ın geleneksel tatil köyü anlayışıyla misafirlerini ağırlarken; otel bölümü 288 odası, restoran ve barlardan oluşuyor. Türkiye'nin su sporlarına en uygun koylarından birine sahibiz ve uzman eğitmenler dalış, su kayağı, yelken, katamaran dersleri veriyor. Ege Bölgesi'nin en büyük turizm tesisi olarak, dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında bulunan Palandöken'in gözde kayak tesisi Sway Otel, insan kaynağı yetkinliklerini geliştirmek ve beraberinde müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla çalışan değişim programını hayata geçirdik" dedi.

"40 bin misafir için zeytinyağı üretiliyor"

Hapimag Resort Sea Garden ile ilgili bilgi veren Demirkol, "Tesis bünyesinde yıllık 115 bin metreküp su denizden arıtılarak, 200 dönüme yakın yeşil alanın sulanması için kullanılıyor. Kullanım suları arıtılarak elde edilen su ile de bahçe ve çevre için günde 550 ton sulama yapılıyor. Otelde yapılan yemeklerin çoğunda ise tesiste yetişen organik bitkiler kullanılıyor. Hatta isterlerse misafirlerimiz bu bitkileri toplayıp yiyebiliyor. Tesisteki bitkiler budandıktan sonra bekletilerek gübre ve organik malzeme olarak bahçede kullanılıyor. Ayrıca Hapimag'e ait olan 17 dönüm zeytinlikten 40 bin misafir için kullanılan zeytinyağı üretiliyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL