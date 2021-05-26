Devre mülk ve devre tatil Meclis alt komisyonu, taslak raporunu hazırladı
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Devre mülk ve devre tatil Meclis alt komisyonu, taslak raporunu hazırladı

Devre mülk ve devre tatil Meclis alt komisyonu, taslak raporunu hazırladı
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan "devre mülk ve devre tatil sektöründe yaşanan mağduriyet" iddialarının araştırılması amacıyla kurulan alt komisyon, taslak raporunu hazırladı.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan "devre mülk ve devre tatil sektöründe yaşanan mağduriyet" iddialarının araştırılması amacıyla kurulan alt komisyon, taslak raporunu hazırladı.

Alt Komisyon Başkanı, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, toplantıda yaptığı konuşmada, devre mülk ve devre tatil sektöründe yaşanan mağduriyetlerle ilgili 6. ve son toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Komisyonun, yaşanan mağduriyetlerle ilgili daha önce sektörde yer alan taraflar ve kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, çözüm önerileri ortaya koyduğunu ifade eden Küpçü, çalışmalarla ilgili taslak raporu oluşturduklarını kaydetti.

Küpçü, davet ettikleri kamu kurumları temsilcilerinden, verdikleri taslak raporla ilgili görüş istediklerini, bu görüşler sonucunda taslak raporu nihayetlendirip, Dilekçe Komisyonuna sunacaklarını bildirdi.

Daha sonra Komisyon, davet edilen bakanlık temsilcilerinin rapora ilişkin görüşlerini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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