Devre bitti, tribünler takımı çağırdı!

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken, devrenin bitimiyle birlikte taraftarlar, siyah-beyazlı oyuncuları tribünlere çağırdı.

Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını Bellingham ve Haaland'ın attığı gollerle 2-0 geride kapattı. Hakem Mateu Lahoz'un ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar takımı tribünlere çağırdı. Özellikle Pjanic ve Batshuayi gibi yeni transferler durumu anlayamazken, yedek kulübesinin uyarısı sonrasında takıma dahil oldular ve tribünlere giderek taraftarları selamladılar. Bu durum, Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda oynadığı Benfica maçını akıllara getirdi. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde o sezon konuk ettiği Benfica karşısında mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapatmış, daha sonra Cenk Tosun, Quaresma ve Aboubakar'ın golleriyle skoru 3-3'e getirmişti. Bu maç, UEFA'nın 'En iyi geri dönüşler' listesinde tarihteki en iyi 10 maçtan birisi olarak gösterilmişti.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri