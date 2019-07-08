Devre arkadaşları Şehit Yüzbaşı Ülker'in mezarını ziyaret ettiler

1998 yılında piyade yüzbaşı iken Hakkari Yüksekova'da teröristlerin tuzağı sonrası şehadete eren Hasan Ülker'in devre arkadaşları 21 yıl sonra Manyas'a gelerek şehit yüzbaşının ailesini ve kabrini ziyaret ettiler.

2014 yılında kurulan merkezi Ankara'da olan 1987 Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Kamil Güler ile 8-10 kadar devre arkadaşı önce Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler,

Dernek üyeleri ve protokol Hekim Mahallesine Şehit Ülker'in annesi Esmehan Ülker, eşi Gülderen Ülker ve kardeşlerini ziyaret ettiler. Dernek üyeleri ve Kaymakam Kaya hep birlikte mahalle mezarlığına gitti. Devre arkadaşları da Şehit Hasan Ülker'in kabrinin üzerine Türk bayrağı örttüler.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu vatanımızın her tarafının şehit kabirleriyle dolu olduğunu ve her karışının şehit kanlarıyla sulanmış olduğunu vurgulayarak "Bizler de bu yolun yolcularıyız, vatan için namus için bayrak için gereken bütün fedakarlıkları yapmaya hazırız. 1987 Mezunları Derneğinin yaptığı bu faaliyet bir vefa örneğidir, örnek bir davranıştır, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

1987 Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Kemal Güler ise "Nitekim etrafımızda ki tüm ülkelerin tarumar olmasına, halklarının perişan olmasına rağmen, üzerindeki çeşitli oyunlar oynanan ülkemizin tüm kudretiyle ayakta durabilmesi Hasan Ülker kardeşimizle birlikte tüm şehitlerimizin manevi mirasları sayesindedir" dedi.

Konuşma sonrası Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı tarafından Yasin-i Şerif ve Fatiha sureleri okundu. Şehit Yüzbaşı Hasan Ülker'in mezarına karanfiller bırakıldı, kabir ziyareti sonrası devre arkadaşları mahallede Şehit Yüzbaşı Hasan Ülker anısına yapılan çeşmeyi de ziyaret ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA