Devre Arasında Messi'den Hakeme Tepki: Rezaletsin!

Barcelona'nın dünya yıldızı Lionel Messi, Real Madrid maçının devre arasında tartışmalı kararlar veren hakeme çok sert tepki gösterdi: Rezaletsin!

Real Madrid ile 2-2 berabere kalan Barcelona'da Arjantinli yıldız Lionel Messi, devre arasında karşılaşmanın hakemi Alejandro Hernandez'e sert ifadeler kullandı.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 sonuçlanırken 45. dakikada Sergi Roberto kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

"ŞAMPİYON OLDUK DİYE..."

Devre arasında tünelde hakeme tepki gösteren Lionel Messi'nin "Rezaletsin, her zaman rezaletsin. Şampiyon olduk diye onlara maçı vermene gerek yok" ifadelerini kullandı.

RAMOS AÇIKLADI

Sergio Ramos ise maçın ardından "Messi devre arasında hakeme baskı yaptı. Bu sebeple ikinci yarıda yanlış kararlar vermiş olabilir" açıklamasını yaptı.

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YORUMLAR (5)

  • :))))):
    andsmero maçı izledin mi aslanım sen sowun kendi kalesine attığı golü gördün mü boş boş yorum yapmayın burda
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  • ANDSMERO:
    turkiye liginde olsan ne yapcan messi hakemler bir oldu fenevi son hafta şampiyon yapmaya uğraşıyorlar bu futbolla avrupaya gidip 0 çekecek biz napalım ayrıca hiç bir takıma karşı 11 e 11 oynayamayan bır fenerbahçe var dün 11 kişi artı hakem ve sov artı sahada 2 top ile 13 kişi 9 kişi kalan bursayı zor yendi bizim ligde boyle işte
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    ORRAYT: ben fenerli değilim ama hakkaten boş konuşuyon. senin kadar boş konuşanını görmedim. avrupaya seni de götürürler
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    RECEP: bırak boş konuşmayı, biraz objektif bakın.
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