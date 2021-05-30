'Devran'lı operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi
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'Devran'lı operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi

'Devran'lı operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarmanın narkotik köpeği 'Devran' ile yaptığı operasyonda, araziye gizlenen 62 kilo eroin bulundu.

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarmanın narkotik köpeği 'Devran' ile yaptığı operasyonda, araziye gizlenen 62 kilo eroin bulundu. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar üzerine Gürpınar ilçesine bağlı Taşdönderen Mahallesi Madensuyu mevkiine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, özel eğitimli köpek 'Devran' ile yapılan arama-tarama faaliyetinde, araziye gizlenmiş 62 kilo eroin ele geçirildi. Eroin paketlerinden 'Van Gölü' yazısı yazılırken, şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. 

 


'Devran'lı operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi
'Devran'lı operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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