'Devran'lı operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi
VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarmanın narkotik köpeği 'Devran' ile yaptığı operasyonda, araziye gizlenen 62 kilo eroin bulundu.
VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarmanın narkotik köpeği 'Devran' ile yaptığı operasyonda, araziye gizlenen 62 kilo eroin bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar üzerine Gürpınar ilçesine bağlı Taşdönderen Mahallesi Madensuyu mevkiine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, özel eğitimli köpek 'Devran' ile yapılan arama-tarama faaliyetinde, araziye gizlenmiş 62 kilo eroin ele geçirildi. Eroin paketlerinden 'Van Gölü' yazısı yazılırken, şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz