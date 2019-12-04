Devran'ın hayalleri bir bir gerçek oluyor

04.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:26

SİVAS (İHA) – Sivas'ta genç bir öğretmenin fedakarlığı ile gündeme gelen engelli Devran'ın hayalleri bir bir gerçekleşiyor.



Sivas'ta öğretmen Sedat Bayiskit, Sivas Valiliğinin görevlendirilmesiyle bedensel engelli öğrencisine evinde eğitim verebilmek için haftanın 2 günü kendisine ait otomobili ile 100 kilometre yol kat etmesi ile gündeme gelmişti. Yapılan haberin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla Devran Koçer'e hayallerinden birisi olan elektrikli engelli aracı hediye edildi. Koçer'in diğer bir hayali de diz üstü sahibi olmaktı. Bunu öğrenen Sivas Valisi Salih Ayhan'da bu hayalini gerçekleştirdi. Koçer polis olmayı çok istiyordu. Polis olamasa da, Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral ona bu hayalini biraz olsun yaşattı.



Karabalçık, köyünden ailesi ile birlikte ilçe merkezine getirilen Koçer, Hafik ilçe Emniyet Amirliğinde amir koltuğuna oturarak telsizle anons geçti. Kısa bir süre amirlik yaptıktan sonra polis aracıyla ilçede devriyeye çıktı.



"Aracı ile köyünde gezebilecek"



Anne Temam Koçer, oğlunun akülü aracıyla köylerinde rahatça gezeceğini belirterek "Devran'ın istekleri yerine geldi, çok mutlu oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Sedat hocamıza, Kaymakam beye, Vali beye özellikle teşekkür ediyorum. Köyde aracı ile artık rahat rahat gezebilecek "dedi.



"Polislik hayali gerçek oldu"



Devran'ın hayallerinin gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu belirten öğretmeni Sedat Bayiskit, "Engelsiz bir dünya için el ele veriyoruz, birlikte çalışıyoruz. Öncelikle sayın Valimize ve Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımızda bir o kadar alakadar oldu durumla ilgili kendisine teşekkür ediyorum. Valimizin ve Bakanımızın talimatıyla Devran, istedikleri yerine getirildi. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından arayan insanlar oldu yardım etmek için. Kaymakamımız, çok büyük fedakarlık yaptı. Devran'ı köyünden getirtti ve polis üniforması giydirdi. Devran, polis aracıyla bir devriye attı. Bu konuda Devran'da çok mutlu oldu, bende çok mutlu oldum. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



Hafik kaymakamı Hacı Kerim Meral, "İlçemizde fedakar öğretmenimizin evde eğitim katkısıyla eğitim verdiği Devran Koçer kardeşimize sayın Bakanımızın ve sayın Valimizin destekleriyle akülü aracı ve bilgisayarı kendisine takdim edilmiştir. Çocuğumuz ve ailesi, sayın bakanımıza ve sayın valimize teşekkürlerini bildirmektedir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA