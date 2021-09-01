Devletten hibe aldığı 40 koyunu 120'ye çıkarttı
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Devletten hibe aldığı 40 koyunu 120'ye çıkarttı

Devletten hibe aldığı 40 koyunu 120'ye çıkarttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muş'ta 4 yıl önce devletten hibe aldığı 40 koyunla hayvancılığa başlayan 4 çocuk annesi Süreyya Yürekdeler, elde ettiği kuzularla bu sayıyı 120'ye yükseltti.

Muş'ta 4 yıl önce devletten hibe aldığı 40 koyunla hayvancılığa başlayan 4 çocuk annesi Süreyya Yürekdeler, elde ettiği kuzularla bu sayıyı 120'ye yükseltti.

2017 yılında Muş Tarım ve Orman Müdürlüğüne 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında müracaatta bulunan ve başvurusu onaylanan Süreyya Yürekdeler isimli kadın, devletten aldığı 40 koyuna gözü gibi bakmaya başladı. Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Şenova köyünde yaşayan Yürekdeler, hayvanlardan elde ettiği kuzularla sürü sayısını 120'ye yükseltti. Kuzuları anne şefkatiyle büyüterek her sabah onların bakımını yapan Yürekdeler, erkek kuzuları satarken dişileri ise sürü sayısını artırmak için beslemeye devam ediyor. Koyunlardan elde ettiği sütten yoğurt, peynir, tereyağı ve çökelek üreten Yürekledeler, bu ürünleri de satarak geçimini hayvancılıkla sağlamaya başladı.

"Allah devletimizden razı olsun"

2017 yılında Genç Çiftçi Projesi'ne müracaatta bulunarak 40 koyun aldığını ifade eden Yürekdeler, koyunları çoğalttığını söyledi. Dört yıl içerisinde koyun sayısını 120'ye çıkardığını anımsatan Yürekdeler, "Bu sene yine yüzde 50 hibeyle 4 koç aldım. Allah devletimizden razı olsun. Bunların sütünden, kuzusundan, yoğurdundan, peynirinden, yününden faydalanıyoruz. Erkek kuzuları besleyip satıyoruz, dişileri de çoğalması için sürüde tutuyoruz. Hedefimiz daha fazla koyuna sahip olmak. Bir sürüye sahip olmak istiyorum. Devlet koyunu vermeseydi alma gibi bir imkanımız yoktu. Koyunları sağıyorum, kuzuların bakımını yapıyorum, yemlerini veriyorum. Geçim kaynağımız bu iş olduğu için hem eve yetişiyoruz hem de koyunlara bakıyorum" dedi. - MUŞ

Devletten hibe aldığı 40 koyunu 120'ye çıkarttı
Devletten hibe aldığı 40 koyunu 120'ye çıkarttı
Devletten hibe aldığı 40 koyunu 120'ye çıkarttı
Devletten hibe aldığı 40 koyunu 120'ye çıkarttı
Devletten hibe aldığı 40 koyunu 120'ye çıkarttı
Devletten hibe aldığı 40 koyunu 120'ye çıkarttı
Devletten hibe aldığı 40 koyunu 120'ye çıkarttı
Devletten hibe aldığı 40 koyunu 120'ye çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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