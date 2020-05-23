HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Devletten destek almadan üretime devam ediyorlar

Devletten destek almadan üretime devam ediyorlar Korona virüs nedeniyle 45 gün üretime ara veren ve bu süreçte personelin maaşlarını da destek almadan ödeyen tekstil firması, üretime yeniden başladı Karabük'te 25 yıldır yurt dışına ürün ihraç eden Saygın Tekstil, korona virüs (Covid-19)...

23.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:23

Devletten destek almadan üretime devam ediyorlar

Korona virüs nedeniyle 45 gün üretime ara veren ve bu süreçte personelin maaşlarını da destek almadan ödeyen tekstil firması, üretime yeniden başladı

KARABÜK - Karabük'te 25 yıldır yurt dışına ürün ihraç eden Saygın Tekstil, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 45 gün ara verdiği üretimine yeniden başlarken, bu süreçte devleten yardım almadan personelin maaşlarını ödedi.

Bünyesinde 200 personel istihdam eden firma, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında devletin açıkladığı hiçbir desteğe başvuru yapmadı. Salgın nedeniyle üretimine 45 gün ara veren firma, bu süreçte personelinde yarım maaşlarını yatırarak, çalışanlarını mağdur etmedi. 45 günlük aranın ardından tekrar üretime başlayan firma, Ramazan Bayramı öncesi de personele avanslarını yatırdı.

Saygın Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yaman, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır ihracat yapan bir firma olduklarını söyledi.

Sadece yurt dışına ürün ihraç ettiklerini ifade eden Yaman, "Kot pantolon, denim ve mont, özelikle alt grup. Salgın süreci ülkemiz için büyük bir imtihan oldu. 45 gün ara verdik, bu süreçte hiç çalışmadık. 45 gün aradan sonra iş başı yaptık. İŞKUR'dan herhangi bir destek almadık, bir ayın yarım maaşını kendi bünyemizden karşıladık" dedi.

45 günlük aranın ardından kurallara uyarak üretime başladıklarını aktaran Yaman, "Bu süreçte mesai arkadaşlarımızın tedirginlikleri oldu. Personeli getiren servislerimiz yüzde 50 kapasiteyle geldi, çalışma saatlerimizi 08.00-08.45 şeklinde ikiye böldük. Girişlerde ateş ölçerlerimizle bütün arkadaşlarımızın ateşlerini ölçtük. El dezenfektanlarımızı koyduk. İmalathanede kişisel mesafeyi iki metreye kadar açtık. Bu zaman zaman verimliliğimizi düşürse de yapacak bir şey yok, personelimiz ve kendi sağlığımız için bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

Bu süreçte devletten herhangi bir yardım almadıklarını vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"İŞKUR'a herhangi bir müracaatımız olmadı. Kendi yönetimimiz karar aldı, bu süreç malum bir süreç herkesin taşın altına elini koyması gerek bir süreç, bizde işletme olarak kısmi istihdam ya da herhangi bir yere müracaat etmeden personelimizin bir aylık yarı maaşını kendi iç bünyemizden yaptık. Bu süreçte devletimizin, milletimizin yanında olmadıktan sonra ne zaman olacağız. Böyle bir kara aldık, devletimizin yanındayız, üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Bu süreçlere geçecek, biraz sabretmemiz gerekecek."

Yaman, personelin Ramazan Bayram öncesi de avanslarını yatırdıklarını belirtti.

Devletten destek almadan üretime devam ediyorlar

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor Ekonomi
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi Ekonomi
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Ekonomi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı Ekonomi
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler Ekonomi
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ali Babacan Eren Yıldırım Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Türkan Şoray Perihan Savaş Orhan Gencebay
Spor Neymar Ali Koç Metin Oktay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Futbol Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Devletten destek almadan üretime devam ediyorlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 18:23:33. #1.15#
title