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Devletten destek aldı üretimini 17 kat artırdı - AYDIN

Antalya'da 8 dönüm alanda 3 ton sebze üretimiyle iş hayatına atılan girişimci, Aydın'da Tarım ve Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 1,5 milyon liralık destekle üretimini 122 dönümlük alana ve yıllık 50 tona çıkardı.

07.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:17

Antalya'da 8 dönüm alanda 3 ton sebze üretimiyle iş hayatına atılan girişimci, Aydın'da Tarım ve Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 1,5 milyon liralık destekle üretimini 122 dönümlük alana ve yıllık 50 tona çıkardı.

Sebze üreterek geçimini sağlayan İbrahim Güzel (41), Antalya'da kendi imkanlarıyla 8 dönümlük alanda domates üretmek için sera kurdu. Güzel, taleplerin artması üzerine 3 yıl önce işlerini Aydın'ın İncirliova ve Germencik ilçesinde devam ettirme karar aldı.

TKDK'den 1,5 milyon lira destek alan Güzel, açık ve kapalı alan olmak üzere üretim sahasını 122 dönüme çıkardı. Domates, biber ve patlıcan yetiştiren, 15 kişiye de istihdam sağlayan Güzel, yılda yaklaşık 50 tonluk ürün alıyor.

"Taleplere yetişmeye çalışıyoruz"

Ürünlerini Türkiye'nin farklı yerlerine gönderen Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işlerini büyüttüğü için mutlu, istihdam sağladığı için de gururlu olduğunu söyledi.

Devletten aldığı destekle işlerini büyüttüğünü aktaran Güzel, "Üretimimiz artmaya devam ediyor. Şu anda çok fazla talep var. İşçilerimizle birlikte bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz." dedi.

Kovid-19 pandemisi döneminde de üretime ara vermeden devam ettiklerine dikkati çeken Güzel, "Sokağa çıkma yasağında hiçbir gün evde kalmadık. Devletimiz iyi ki tarım işçilerinin çalışmasına izin verdi. Yoksa tarım çok kötü etkilenirdi. Üretim devam ettikçe vatandaş zor durumda kalmayacaktır. Tarım bizim memleketin can damarı. Çok şükür bu yıl da her şey istediğimiz gibi gidiyor ve emeğimizin karşılığını fazlasıyla aldık." diye konuştu.

Devletten destek aldı üretimini 17 kat artırdı - AYDIN

Kaynak: AA

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