Devletten aldığı hibeyle başladığı besicilikle ailesinin geçimini sağlıyor
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Devletten aldığı hibeyle başladığı besicilikle ailesinin geçimini sağlıyor

Erzurum'da, eski hükümlü Adem Kaya, denetimli serbestlik sürecinde başvurduğu "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"yle devletten aldığı hibe sayesinde besiciliğe başladı.

Devletten aldığı hibeyle başladığı besicilikle ailesinin geçimini sağlıyor
11.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:46

Erzurum'da, eski hükümlü Adem Kaya, denetimli serbestlik sürecinde başvurduğu "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"yle devletten aldığı hibe sayesinde besiciliğe başladı.

Cezaevinden tahliye olduğunda iş bulmakta sıkıntı yaşayan Kaya, katıldığı girişimcilik kursunda, Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Erzurum Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu'ndan uzmanların desteğinde hazırladığı projeyle devletten 26 bin 500 lira hibe alan Kaya, Köprüköy ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde 4 büyükbaş hayvan alarak besiciliğe başladı.

Hayvanlardan elde ettiği süt, yağ ve peyniri satarak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Kaya, iki yılda hayvanlarından elde ettiği buzağıları da satarak gelir elde etti.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Karartı'dan tebrik ziyareti

Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Günşafak Karartı ve Denetimli Serbestlik İl Müdürü Mehmet Ofluoğlu, Kaya'yı ziyaret ederek, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başsavcı Vekili Karartı, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin amacını anlatarak, denetimli serbestlik sistemine giren hükümlülere hem iyileştirme hem de meslek edinme konusunda birçok eğitim verildiğini söyledi.

Eğitimini ve infazını tamamlayan hükümlülerin İŞKUR bünyesinde girişimcilik sertifikası aldığını ifade eden Karartı, şöyle konuştu:

"Uzmanlardan destek alarak oluşturduğu projesini İŞKUR Genel Müdürlüğüne gönderiyor. Projesi onaylanan hükümlüler için brüt asgari ücretin 15 katına kadar kendilerine karşılıksız kredi imkanı sağlanıyor. Şu an bu proje tüm Türkiye'de hayata geçirilmiş bir durumda. Erzurum'da 2017'den bugüne kadar 77 hükümlümüze yaklaşık 2 milyon 600 bin TL civarında hibe desteği sağlanmıştır.

Adem Kaya'da kendisine verilen 26 bin 500 lira hibe desteğiyle ilk başta aldığı 4 hayvanın sayısı artırmış, kendisini tebrik ediyorum."

"Devlet bana büyük bir fırsat sağladı"

Kaya da hayvanları iki yıl önce aldığını ve geçimini bu şekilde sağladığını söyledi.

Hayvanlardan elde ettiği buzağıları satıp çocuklarının ihtiyacını giderdiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Hibe almasaydım kötü bir hayatımız olacaktı. Bunların sayesinde maddi olarak durumumu düzelttim. Gelecek bir yol haritası izliyorum. Hayvanlar ve buzağılarıyla geçimimizi sağlıyoruz. Hibe desteği almadan iş başvurusu yaptım. Yanlış gözle bakıyorlar ama şimdi kendi işimde çalışıyorum ve hayvancılığın yanında çiftçilik de yapıyorum. Bu proje sayesinde kalkındık. Devlet bana büyük bir fırsat sağladı. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Kaynak: AA

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