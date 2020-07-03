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Devletten aldığı destekle lavanta bahçesi kurdu, ekonomisine can kattı

Kırıkkale'de 1 yıl önce devlet desteğiyle lavanta bahçesi kuran 60 yaşındaki kadın çiftçi, çalışkanlığıyla gençlere taş çıkarıyor, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Devletten aldığı destekle lavanta bahçesi kurdu, ekonomisine can kattı
03.07.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:10

Kırıkkale'de 1 yıl önce devlet desteğiyle lavanta bahçesi kuran 60 yaşındaki kadın çiftçi, çalışkanlığıyla gençlere taş çıkarıyor, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde ikamet eden 4 çocuk annesi Zübeyde Bozkurt (60), eşi Mehmet Bozkurt ile 40 yıl aradan sonra köyüne yerleşti. 1 yıl önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarafından açılan girişimcilik kursundan sertifika aldı. Orman Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ortaklığı ile hayata geçirilen proje kapsamında kadın çiftçi, aldığı destekle 13 dönümlük araziyi lavanta bahçesine çevirdi. Her gün el emeği göz nuru ile yetiştirdiği lavantaları kontrol ediyor. 1 yılda yetişen lavantaların hasadına başladı. Lavantaları anlaşma sağladığı bir kozmetik şirketine satıp, aile ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, lavanta tarlasındaki çiftçileri ziyaret bulunarak, bir süre sohbet etti.

"5 yerimizde daha lavanta bahçelerimiz var"

Alternatif ürünleri Kırıkkale'de yaygınlaştırılmasını istediklerini ifade eden Vali Sezer, "Lavanta da özellikle çiftçilerimizin rağbet ettiği hem kozmetik sanayisinde hem nebati bitki olarak sağlıkta kullanılan ürünümüz hem uzun ömürlü bununla beraber arıcılıkta gelişiyor. Bunların gelişmesini teşvik ediyoruz. 100 dönüm kadar alanımız oldu. Bunun dışında 5 yerimizde daha lavanta bahçelerimiz var. Önümüzdeki dönemde de bunları çoğaltmayı düşünüyoruz. Alternatif ürünler çiftçimizin ekonomik gelirinin arttırılması açısından son derece önemli" dedi.

"Lavantaları kozmetik sanayiye vereceğim"

Kaplukaya Barajı'nın da bulunduğu görselliğiyle göz kamaştıran lavanta tarlasını fotoğraf çekinmek için ziyaretçilerin olduğunu dile getiren Zübeyde Bozkurt, "Ben çiftçiyim lavanta yetiştirdim. Kozmetik sanayiye vereceğim. Kuru çiçek olarak kurutuyorum, değerlendiriyorum. Çayı oluyor bunun. Buraya geliyorlar ziyaret ediyorlar gelinler resim çekiniyorlar. Aileme katkı olsun diye yaptım. Çok beğenildi. Sayın valim bugün çok beğendi. İnşallah daha iyi olacak. Sayın ilçe ve il müdürlerimiz bir kurs açtı. Orada kursa gittim belgemi aldım. Bir proje sundum. Projem bakanlıktan kabul oldu. Sağ olsun il ve ilçe müdürlerimiz destek oldular. Tarım ve Orman Müdürümüz destek oldu. Çok teşekkür ediyorum onlara. Sayın valimiz destekledi. Diktik bunu 1 yaşında. Geçen yıl bu zaman bittiydi dikimi. Bu sene daha iyi oldu. İnşallah seneye daha iyi olacak. Hasadımız bol olacak" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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