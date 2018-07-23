Devlette Çalışan Nitelikli Doktora 200 Bin TL'ye Kadar Maaş Ödenecek

Devlette çalışan doktorların yaptıkları işlemler karşılığında uygulanan döner sermaye tavan sınırı kaldırıldı. Nitelikli doktorlara 200 bin TL'ye kadar maaş ödenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan düzenlemenin TBMM'de yasalaşmasının ardından uygulamaya girecek.

NİTELİKLİ DOKTOR'UN MAAŞI DA ARTACAK

Kanser cerrahisi, organ nakli, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi özellikli tedavileri veren doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak düzenlemeyle devlette görev yapan nitelikli doktorların maaşları da aynı oranla artacak. Uygulamayla devlette çalışan ve en üst nitelikli operasyonları yapan doktorların 200 bin TL'ye kadar maaş almasına imkân sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Maliye Bakanlığı'nın da onayladığı düzenleme, TBMM'de yasalaşmasının ardından uygulamaya girecek.