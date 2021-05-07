Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeler tek çatı altında toplanıyor
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Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeler tek çatı altında toplanıyor

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | Ekonomi

Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeler tek çatı altında toplanıyor Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri iş birliğiyle hazırlanan "www.yatirimadestek.gov.tr" adresi, devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri bir çat altında topluyor.

Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeler tek çatı altında toplanıyor

ANKARA - Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri iş birliğiyle hazırlanan "www.yatirimadestek.gov.tr" adresi, devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri bir çat altında topluyor.

Tüm devlet desteklerini tek bir platformda toplayan www.yatirimadestek.gov.tr, yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin yeni adresi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu tarafından verilen hibe, teşvik ve desteklerin tek bir çatı altında sunulduğu internet sitesini video mesaj ile anlattı. Varank mesajında, "Yatırım yapmak, fikrini ticarileştirmek isteyenlerin işi artık daha kolay. Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri tek çatı altında www.yatirimadestek.gov.tr adresinde topladık. Yatırımcının, girişimcinin işini kolaylaştırmaya var gücümüzle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara destek olma konusunda bütüncül ve yenilikçi bir yaklaşım olarak hayata geçen www.yatirimadestek.gov.tr, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerinin iş birliğiyle hazırlandı. Web sitesinin ana sayfasında yer alan arama motoru hızlı ve güvenilir sonuçlar veriyor. Destek ilanlarının özet veya detaylı bilgilerine anında erişim sağlayan sitede gelişmiş arama algoritması ile daha detaylı aramalar da yapılabiliyor. Sitede bulunan "Teşvik Robotu" ile yatırım yapılması düşünülen şehir ve sektörle ilgili ayrıntılara yer veriliyor. Yatırım teşvikinin getirisini tahmini olarak paylaşan sitede, "Yatırımcı Sözlüğü" ile destekler ya da yatırım ile ilgili teknik terimlerin anlamı öğrenilebiliyor. Sitede yer alan "Soru-cevap" sayfasında, Kalkınma Ajanslarının 81 ilde görev yapan yatırım destek ofisi uzmanlarına anında ulaşılabiliyor. Böylece yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için verilecek devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanabiliyor.

Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeler tek çatı altında toplanıyor
Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeler tek çatı altında toplanıyor
Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeler tek çatı altında toplanıyor
Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeler tek çatı altında toplanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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