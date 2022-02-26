Devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısını "fazla" diye iade eden vatandaşa Kaymakamdan ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısını "fazla" diye iade eden vatandaşa Kaymakamdan ziyaret

AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısını

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, ilçedeki kar yağışında evinin çatısı zarar gören ve devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısını "fazla" diye iade eden Şamil Özbal'ı ziyaret etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesi kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, ilçedeki kar yağışında evinin çatısı zarar gören ve devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısını "fazla" diye iade eden Şamil Özbal'ı ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Anteplioğlu, örnek davranışından dolayı Özbal'a teşekkür etti.

Özbal da devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısı "fazla" olunca yazdığı dilekçeyle iade ettiğini belirtti.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title