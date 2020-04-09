Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Jandarma, Şuhut, Afyon, Güncel

Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 76 yaşındaki Ahmet Gözükara, devletin verdiği bin liranın yarısıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

09.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:39

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 76 yaşındaki Ahmet Gözükara, devletin verdiği bin liranın yarısıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

Ağzıkara köyünde yaşayan Gözükara'nın evine gelen jandarma ekibi, "Ahmet amca Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına bağışlamak istediğiniz 500 lirayı Ziraat Bankasına götürdük, senin adına yatırdık." diyerek bilgilendirmede bulundu.

"Bizden herhangi bir isteğin var mı?" diye soran ekibin bağış dekontunu verdiği Gözükara ise "Devletimiz sağ olsun. Milletimiz var olsun." diye konuştu.

Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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