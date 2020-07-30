Devletin şefkatli eliyle 'kollarına' kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Devletin şefkatli eliyle 'kollarına' kavuştu

Devletin şefkatli eliyle 'kollarına' kavuştu Şırnak'ın İkizce köyünde 6 yıl önce evin damında oynarken yüksek gerilim hattına kapılarak iki kolunu ve ayak parmaklarını kaybeden 15 yaşındaki Mustafa Katar'a, dönemin Şırnak Valisi ve şimdiki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın desteğiyle biyonik...

Devletin şefkatli eliyle 'kollarına' kavuştu
30.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:02

Devletin şefkatli eliyle 'kollarına' kavuştu

ŞIRNAK - Şırnak'ın İkizce köyünde 6 yıl önce evin damında oynarken yüksek gerilim hattına kapılarak iki kolunu ve ayak parmaklarını kaybeden 15 yaşındaki Mustafa Katar'a, dönemin Şırnak Valisi ve şimdiki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın desteğiyle biyonik kol yapıldı. Kollarına kavuşan Katar, kendisini yalnız bırakmayan Aktaş'a teşekkür etti.

İkizce köyünde 2014 yılında evin damında oynarken yüksek gerilim hattına kapılan Mustafa Katar, iki kolunu ve ayak parmaklarını kaybetti. Elektrik akımına kapılmasının ardından büyük üzüntü yaşayan, günlük ihtiyaçlarını görememenin yanı sıra, derslerine çalışmakta güçlük yaşayan Katar, derslerini ablası Esra'nın yardımıyla yapmaya çalıştı. Katar'a beklediği haber, dönemin Valisi Mehmet Aktaş'tan geldi. Köy ve okul ziyaretleri çerçevesinde geldiği İkizce Köyü İlk ve Ortaokulunda Katar ile karşılaşan Vali Aktaş, bir süre sohbet edip, hayalini öğrendiği çocuğa biyonik kol taktırmak için söz verdi. Verilen sözlerin ardından Katar, biyonik kollarına kavuştu. Katar, Vali Aktaş'a kendisine yardım etmesinden dolayı teşekkür etti.

Günlük ihtiyaçlarını gidermenin mutluluğunu yaşıyor

2014'te elektrik akımına kapıldığını belirten Mustafa Katar, "Yüksek gelirim hattı olduğu için elektrik beni kendine çekti. Köyün içindeki bir evin damında arkadaşlarım ile oynuyorduk. Bundan 3 yıl önce Şırnak Valisi Mehmet Aktaş valimiz bize yardımcı oldu. Biyonik kol yaptırdı. Şu an kullanabiliyorum. Sağ elimde biraz büyüme olduğu için kullanmakta zorluk çekiyorum" dedi.

Ağabey Naif Katar ise Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Aktaş'a bu yardımseverliği ve devletin şefkatli yüzünü gösterdiği için kendisine teşekkür ettiklerini söyledi. Naif Katar, "2014 yılında kardeşim dama çıkıp arkadaşlarıyla oynarken elektrik akımına kapıldı. Sonra Diyarbakır'a götürdük. 13 kere ameliyat oldu. Her iki kolunu ve ayak parmaklarını kaybetti. Sonra bir gün kardeşim okula giderken sayın valimiz Mehmet Aktaş okulları geziyordu. Kardeşimi gördü okulda ve bize yardımcı olacağını söyledi. Bizi Ankara'ya gönderdi. Biyonik kol yaptırdı. Şırnak Valimiz Mehmet Aktaş ve Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Erdal Eren bize çok yardımcı oldular, teşekkür ediyoruz. Kardeşim biyonik kollarının bir tanesini çok rahat kullanabiliyor ancak diğer kolunda büyüme olduğu için onu kullanmada zorlanıyor. Bu konuda da yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz. O dönem bizim valimiz olan ve şu an Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Aktaş'a bu yardımseverliği ve devletin şefkatli yüzünü gösterdiği için Allah daha güzel makamlar nasip etsin" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Ekonomi
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Ekonomi
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına...
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Spor
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Malatya Valisi, bayram öncesi vatandaşları uyardı: Tedbirlere uymazsak bayramdan sonraki süreç zor geçebilir Güncel
Malatya Valisi, bayram öncesi vatandaşları uyardı: Tedbirlere uymazsak bayramdan sonraki süreç zor geçebilir
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Güncel
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu 3. Sayfa
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim
Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Hazal Kaya Kerem Bursin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor İrfan Buz Erol Bulut Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bursa Bayram Trabzonspor Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Devletin şefkatli eliyle 'kollarına' kavuştu - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 17:48:48. #1.14#
title