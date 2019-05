Devletin Şefkatli Eli Vatandaşın Yüzünü Güldürdü

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mardin İl Müdürlüğü, 2019 yılının ilk 5 ayında devlet desteğine ihtiyaç duyan binlerce vatandaşa 56 milyon 222 bin 69 liralık destek sağladı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın himayesi ve desteğiyle devletin güler yüzünü ve şefkatini her haneye ulaştırma konusunda büyük çaba sarf eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mardin İl Müdürlüğü ekipleri, her vatandaşa ulaşmaya çalışarak bölgenin sorunlarını yakından takip ediyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetleri değerlendiren Mardin Valisi Mustafa Yaman, kentte 2019 yılının ilk 5 ayında devlet desteğine ihtiyaç duyan binlerce vatandaşa 56 milyon 222 bin 69 lira tutarında maddi destek sağlandığını söyledi. 2019 yılı içerisinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mardin İl Müdürlüğü hizmet modellerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütmeye devam ettiklerini ifade eden Vali Yaman, "Yaptığımız saha çalışmalarımızda devletimizin güler yüzünü ve şefkatini her haneye her bireye ulaştırma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar ziyaret ettiğimiz hanelerde ailelerden olumlu dönüşler aldık ve devletimizin her zaman vatandaşımızın yanında olduğunu her bir vatandaşımıza hissettirdik. Yıllarca terör örgütlerinin baskı altına çalıştığı vatandaşlarımızın yanında olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanlığımızın ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleri ile hem terör nedeni ile mağdur vatandaşların yanında olduk hem de il genelinde asayiş ve huzuru sağlayarak devlet ile vatandaş arasında gönül köprüleri kurduk. Bölgede yaşayan her vatandaşımızın yanında olacağız ve devletimizin hizmetlerini vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilerek yanında olmaya devam edeceğiz. 2019 yılının ilk 5 ayında binlerce genç, yaşlı, terör mağduru, şehit yakını ile tek tek bir araya gelerek devletimizin desteği ile 56 milyon 222 bin 69 liralık vatandaş desteği sağlandı. Çocuklara yönelik hizmetler kapsamında sosyal ekonomik destek hizmetleri birimi olarak ekonomik yoksunluk nedeniyle çocuklarının bakımında güçlük çeken ailelere hakkında yapılan araştırma ve inceleme sonucu, çocuklarının kurum bakımına alınmaksızın, ailesi yanında ekonomik destek sağlanarak il genelinde ortalama bin 235 çocuğa aylık periyotlarla toplam 4 milyon 586 bin 631 lira nakdi destek sağlandı. Korunma ihtiyacı 26 aileye, 33 çocuk için toplam 288 bin 813 lira ödeme yapıldı" dedi.

Engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler

Mardin'de Evde Bakım Hizmetleri kapsamında ağır engelli olarak değerlendirilen ve günlük hayatın gereksinimlerini yerine getiremeyen 9 bin 116 engelliye aylık periyotlarla toplam 47 milyon 378 bin 59 lira 20 kuruş yardım yapıldığını hatırlatan Vali Yaman, "Düzenli ziyaretler gerçekleştirilerek engelli vatandaşların mağduriyetleri giderilmesi için büyük bir çalışma yapılmakta. Umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarında 433 izleme ve denetim hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Ücretsiz seyahat kapsamında ilimizdeki 363 toplu taşıma aracına 1 milyon 74 bin lira ödeme yapıldı" diye konuştu.

Engelli ve şehit yakınları ile gaziler unutulmadı

Hizmet kapsamında engeli vatandaşları da unutmadıklarını vurgulayan Vali Yaman, şöyle devam etti:

"Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kırk veya daha yüksek bir oranda kaybeden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 2 bin 776 engelliye engeli kimlik kartı verilerek vatandaşların sağlıklı ulaşım sağlamasına destek olunmaya devam ediyor. İl genelinde yaşayan 172 şehit yakını ve gazi ailesine İl Müdürlüğümüz tarafından ziyaret edilerek durumların uygun hizmet modellerimizden yararlandırılmış veya çeşitli yönlendirmeler yapılarak şehit yakını ve gazilerimizin her türlü alanda ihtiyaçları karşılanmaktadır. Aile eğitim programı modülleri, madde bağımlılığı ile mücadele ve mahremiyet eğitimi adı altında 3 bin 124 kişiye eğitim verildi. 2019 yılı içinde doğan 5 bin 999 çocuk için toplam 2 milyon 894 bin 565 lira yardım yapıldı. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında dezavantajlı kesimlere ulaşmak için ASDEP personelleri tarafından il genelinde toplam 340 muhtarla görüşme yapıldı. Ayrıca ASDEP personelleri ve idarecilerimiz tarafından dezavantajlı köylerin tamamında sosyal inceleme taramaları devam etmektedir. Bu incelemelerde devletin sahada varlığının güçlü bir şekilde yansıması için hizmet modellerimiz etkin bir şekilde yürütülmektedir. Koruyucu aile hizmetlerine 288 bin 813 lira 50 kuruş, doğum yardımı 2 milyon 894 bin 565, ücretsiz seyahat kartı yardımı, 1 milyon 74 bir lira evde bakım ücretlerine 47 milyon 378 bin 59 bin 20 lira sosyal ekonomik destek hizmetlerine 4 milyon 586 bin 631 lira 63 kuruş olmak üzere bugüne kadar toplam olmak üzere 56 milyon 222 bin 69 lira tutarında maddi destek sağlandı. Devletin şefkatli eli her zaman vatandaşın yanındadır." - MARDİN

Kaynak: İHA