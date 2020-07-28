Devletin şefkatli eli depremzede aileye dokundu Devletin şefkatli eli depremzede aileye dokundu Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası evleri yıkılan, yatalak annesi ve engelli ablasına bakan Burhan Çitil'in tüm eşyaları belediye tarafından karşılandı.

Devletin şefkatli eli depremzede aileye dokundu

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası evleri yıkılan, yatalak annesi ve engelli ablasına bakan Burhan Çitil'in tüm eşyaları belediye tarafından karşılandı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Sürsürü Mahallesinde ikamet eden Burhan Çitil'in yatağa bağımlı annesi ve zihinsel engelli ablasıyla yaşadığı evi yıkıldı. Aile, Olgunlar Mahallesi'nde derme çatma bir eve yerleşti. Depremde eşyalarını kaybeden ve maddi durumları iyi olmayan Çitil ailesi kendi imkanları ile Yemişlik köyünde ev yapmaya başladı. Ancak aile maddi imkansızlıklar nedeniyle evlerini tamamlayamadı. Durumun medyaya yansımasıyla hem vatandaşlar hemde Vali Erkaya Yırık'ın talimatıyla ilgili birimler tarafından ev yapımında aileye destek olunmaya başladı. Elazığ Belediyesi'de bu duruma kayıtsız kalmadı.Başkan Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hayır Çarşısı birimi tarafında aileye beyaz eşya, mobilya, ev eşyaları ve yardım kolisi verildi. Bugün ekipler tarafından getirilen eşyalar, aileye teslim edildi.

Depremde evinini yıkıldığını belirten Burhan Çitil, "Köyde eve yapılıyor. Valilik geldi baktı, ev yapımına başladı. 1 aya kadar biter. Bitirince bu yeni gelen eşyaları oraya taşıyacağız. Annemle beraber kalıyoruz. Oda hasta ve yatalak. Oradaki ev bitince taşınacağız. Çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi, oturma gurubu ve diğer eşyalar geldi. Belediyemizden Allah razı olsun. Devletimiz var olsun. Vatandaşlarımız da hep yardımcı oldu" dedi.

Kaynak: İHA