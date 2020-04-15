Devletin şefkat elini kırsaldaki vatandaşlara uzatıyorlar Ağrı'nın Tutak ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan yaşlı ile hastaların yardımına koşuyor.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan yaşlı ile hastaların yardımına koşuyor.

Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyor.

Jandarma, polis, sağlık personeli, müftülük, ilçe milli eğitim müdürlüğü, belediye çalışanları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mensuplarından oluşan gruptakiler, 112, 110, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak yardım talebinde bulunanların taleplerini not ettikten sonra harekete geçiyor.

Tutak SYDV Müdürü Erdem Nuri Çıldır'ın başkanlığında titizlikle hazırlanan gıda kolileri, jandarma ekiplerince ilçenin en ücra köylerinde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara teslim edilirken, ilçe merkezinde de bu görevi polis yerine getiriyor.

Devletin şefkat elini kırsaldaki köylere de ulaştıran ekipler, vatandaşları salgından korunmaları için evden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Çalışmaların 7/24 esasına göre devam ettiği ilçede, gıda ve acil ihtiyaçların yanında sağlık ekipleri de talep üzerine vatandaşların evlerine gidip sağlık taraması yapıyor.

Mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışan ekipler, hasta olanların ilaç taleplerini karşılıyor, acil işleri olan 65 yaş üstü vatandaşları da araçla köyden alıp işini hallettikten sonra tekrar evine bırakıyor.

Yaşlıların maaşları da evlerinde dağıtılıyor

Ekipler, ihtiyaç sahiplerinin günlük ihtiyaçlarının yanı sıra 65 yaş üstü ve yaşlılık maaşı alan vatandaşların maaşlarını da evlerine kadar götürerek kendilerine teslim ediyor.

Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbarlar üzerine 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda, ilaç ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Doktor ve hemşire, hastaların ayağına geliyor

Ekiplerin ihbarlara yetişmek için fedakarca çalıştığını belirten Karaaslan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanlığımızın oluşturduğu vefa sosyal destek gruplarından birini de ilçemizde oluşturduk. 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın dışarıya çıkma kısıtlaması var. Biz evlerinde vakit geçiren bu vatandaşlarımız için üstümüze düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz.

Bugüne kadar jandarma, emniyet ve vakıf üzerinden 300 ihbar aldık. Ekmek, ilaç ve benzeri ihtiyaçların hepsini gerçekleştiriyoruz. Buna binaen 2 bin 400 kişinin maaşlarını evlerinde ödedik. 65 yaş üstü de 880 kişinin maaşını evlerinde ödedik. Vatandaşlarımıza her türlü işlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz, doktor ve hemşirelerimiz hasta vatandaşlarımızın evlerine giderek sağlık kontrollerini yapıyor."

Karaaslan, vatandaşların zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları gerektiğini vurgulayarak, jandarmanın köylerde, polisin de ilçe merkezinde vatandaşların maaşlarını evlerine götürüp teslim ettiğini sözlerine ekledi.

Güneşgören köyünde yaşayan 71 yaşındaki Süleyman Kaya da sokağa çıkma sınırlaması olduğundan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin yardımıyla ilçeye giderek aracının sigortasını yaptırdığını aktardı.

Kaynak: AA