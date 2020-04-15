Devletin şefkat eli 23 bin 500 kişiye ulaştı
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Kastamonu, Karadeniz, Güncel

Devletin şefkat eli 23 bin 500 kişiye ulaştı

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Vefa Sosyal Destek Grubu'na 25 bin 300 kişinin talepte bulunduğunu, bu kişilerden 23 bin 500'ünün taleplerinin yerine getirildiğini bildirdi.

15.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:29
Devletin şefkat eli 23 bin 500 kişiye ulaştı

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Vefa Sosyal Destek Grubu'na 25 bin 300 kişinin talepte bulunduğunu, bu kişilerden 23 bin 500'ünün taleplerinin yerine getirildiğini bildirdi.

Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların taleplerini 22 Mart'tan itibaren almaya başladığını belirtti.

"Vefa Sosyal Destek Grubu'na şu ana kadar 25 bin 300 talep geldiğini, bunlardan 23 bin 500'ünün karşılandığını aktaran Karadeniz, şunları kaydetti:

"155, 156 ve 112 hatları ve diğer kanallardan ulaşan vatandaşlarımıza Vefa Destek Gurubumuz hem görevlendirdiğimiz hem de gönüllü çalışanlarımızla destek vermeye devam edecekler. Vefa Destek Grubu vatandaşlarımızın bu zorlu süreci mümkün olduğu kadar sıkıntı çekmeden atlatması için yapılan çalışmalardan bir tanesi ve belki de en önemlisi. İnşallah bu süreç kısa sürede biter ve insanlar kendi ihtiyaçlarını normal bir şekilde karşılamaya başlarlar."

Karadeniz, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların taleplerinin alınmaya, ihtiyaçlarının giderilmeye devam edileceğini sözlerine ekledi.

Devletin şefkat eli 23 bin 500 kişiye ulaştı

Kaynak: AA

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