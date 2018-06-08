Devletin Sağladığı Teşvikle Mardin'de 3 Bin Kişiye İstihdam

Türkiye'nin tekstil sektöründeki öncü firmalarından Akar Tekstil, Mardin'de devlet desteğiyle 3 bin kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası kuracak.

Devlet tarafından çıkarılan teşvik uygulamasıyla Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı 6. bölge, yatırımda cazip hale gelirken, batıda faaliyetini sürdüren bir çok firma teşvikten yararlanmak için bölge illerine yöneldi.

Akar Tekstil de Dicle Kalkınma Ajansı'nın destekleri ve sağlanan teşvik olanağı ile 47 milyon 450 bin lira yatırımla Mardin'in Savur ilçesinde tekstil fabrikası kurmak için çalışmalara başladı.

İlk etapta 2 bin kişinin çalışacağı fabrikada ilerleyen süreçte istihdamın 3 bine çıkarılması hedefleniyor.

"3 bin insanın çalıştığı hazır giyim tekstil fabrikası olacak"

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, yaptığı açıklamada, hükümetin bölgeye teşviklerinin yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi.



Özellikle yabancı sermaye ve yabancı tecrübenin bölgeye gelmesinin rekabeti artıracağına işaret eden Altındağ, göçün önlenmesi ve işsizliğin azalmasına da bu yatırımların önemli katkı sunduğunu ifade etti.



Dicle Kalkınma Ajansı olarak bölgeye sağlanan imkanları yatırımcılara anlattıklarını, yatırımcıların da bölgenin cazibesine kapıldığını dile getiren Altındağ, şunları kaydetti:

"Tekstilde Türkiye'nin önde gelen ve Türkiye'de ilk 10'a giren bir firmamıza destek verdik. Akar Tekstil firmamızı Mardin'e davet ettik. 6. bölge teşvikinden faydalandırmak istedik. Hem burada yatırım yapsın hem göçün önlenmesinde ciddi bir katkı sağlasın istedik. Hakikaten çarpan etkisi sayesinde çok büyük geniş bir sahaya yayılacak. Savur'da kurulacak yaklaşık 47 milyon liralık bir yatırım. İlk etapta 500 ile başlayıp istihdamı 2 bine sonrasında 3 bine çıkartacak. Hedef 3 bin. 3 bin insanın çalıştığı hazır giyim tekstil fabrikası olacak. Bu ve bunun gibi firmaları Mardin'e kazandırmaktan, bölgeye kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyacağız ve en büyük görevimiz bu olacak."



"Yatırımcı için büyük bir şans"



Yatırımcıların hükümetin ve devletin bölgeye uyguladığı önemli teşviklerden yararlanmasını arzu ettiklerini ifade eden Altındağ, "6. bölge teşvikinde arazinin tahsisi var, makinede indirim var, yurt dışından makine getirecekseniz KDV indirimi var, işçilerde de işçi işveren stopaj vergisinin büyük oranda desteği var, enerji desteği var." dedi.

"Dolayısıyla Mardin'de, Siirt'te, Şırnak'ta ve Batman'da yatırım yapmak, yatırımcı için büyük bir şans. Hem onlar kazanacak hem bölgemiz kazanacak. Türkiye'de yatırım yapılacak en imkanlı yerlerden bir tanesi bu bölge." ifadelerini kullanan Altındağ, yatırımları dezavantajlı ilçelere yönlendirerek ilk etapta ilçelerin, ardından illerin kalkınmasını sağlayarak, bölgeler arası gelişmişlik düzeyini minimize etmeyi arzu ettiklerini kaydetti.

Altındağ, bu şekilde göçün de önüne geçilmesine katkı sunmayı istediklerini anlatarak, kalkınmayı ve gelişmişliği yerelden başlattıklarını vurguladı.



"Türkiye'nin en güvenilir bölgesi burası"



İş dünyası için Türkiye'nin en güvenilir bölgesinin bu bölge olduğuna işaret eden Altındağ, şöyle konuştu:

"Devletimiz çok şükür huzur iklimini çok iyi bir şekilde tesis etti. Dünyada hem güvenliği sağlayan hem de yatırım yapan başka bir ülke yok. Ülkemiz hem güvenliğimizi sağlıyor hem de 'Yatırımınızı yapın.' diyor. Bu ülkenin çok güzel bir motifidir. Huzur çok güzel. Yatırımcılar huzura gelir. Huzurun olduğu yerde yatırım, turizm, her şey olur. Dolayısıyla şu an Türkiye'nin en huzurlu illeri Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak olan TRC 3 bölgesidir. Tüm yatırımcılarımıza sesleniyoruz. Yatırım yapın, gelin bize size yardımcı olalım, sizde kazanacaksınız, bölgemiz de kazanacak. ve bunun fırsatını da göreceksiniz."