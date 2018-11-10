Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Önemli olan KOSGEB'den alınan desteklerin katma değer üretecek yerlere harcanmasıdır. Devletin parasının doğru yerde harcanmasını amaçlıyoruz." dedi.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, TTSO bünyesinde hizmet verecek "KOSGEB Temsilciliği"nin açılışında yaptığı konuşmada, temsilcilikte üç oda personelinin görevlendirildiğini söyledi.

KOSGEB tarafından, görevlendirilen personele de eğitim verileceğini aktaran Hacısalihoğlu, "Üyelerimizden gelen taleplerin ve üyelerimizin KOSGEB hizmetlerinin az hata ile çabuk sonlandırılması için çalışacağız. Hızlı takip edilmesini sağlayacağız. Önemli olan KOSGEB'den alınan desteklerin katma değer üretecek yerlere harcanması. Devletin parasının doğru yerde harcanmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

TTSO KOSGEB Temsilciliği'nin sağlayacağı hizmetler hakkında bilgi veren Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzon'daki işletmelere verilecek KOSGEB hizmet ve desteklerinin yaygın, etkin ve koordinasyon içinde sunulmasını sağlamak üzere KOSGEB Trabzon Müdürlüğü ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında KOSGEB Temsilcilik ofislerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin işbirliği protokolü 21 Eylül'de imzalanmıştı. Eğitim alan uzmanlarımız tarafından firmalarımıza KOSGEB temsilcilik ofisimizde etkin şekilde hizmet sunulacak. KOSGEB Temsilcilik ofisimizdeki elemanlarımız, KOSGEB destek ve hizmetlerinin işletmelere duyurulması ve tanıtılması ile ilgili çalışmaları yürütecek, ayrıca bu konularda işletmeleri bilgilendirecektir."

Firmalara rehberlik hizmeti de sunulacağını belirten Hacısalihoğlu, "KOBİ beyannamesinin onay durumuna ve güncelliğine ilişkin sorgulamalar, destek programlarına ilişkin başvuru ve taahhütname kayıtlarının kontrolü, işletmenin destek başvurusu olup olmadığı ve başvuruya ilişkin onay durumunun sorgulanması da ofisimizde yapılacaktır. TTSO KOSGEB Temsilciliği'nde ayrıca ödeme talep formunun evrak kayıt numarasını-tarihini sorgulama ve evrak karekodu ile ödemenin hangi aşamada olduğuna dair işletmeye bilgi sunulması hizmeti de verilecektir." ifadelerini kullandı.

KOSGEB Trabzon Müdürü Mustafa Kurt ise, TTSO KOSGEB Temsilciliği'nin açılmasından memnuniyet duyduklarını ve yararlı çalışmalar yapılacağına inandıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından TTSO KOSGEB Temsilciliği'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, TTSO Meclis Başkanlık Divanı ve yönetim kurulu üyeleri ile kurumların personeli katıldı.