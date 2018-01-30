Devletin Kapısı Millete Açıldı

Samsun Valiliği binası girişinde, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan 'Açık Kapı Milletin Kapısı' Samsun bankosunun açılışı yapıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada, 'Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi'nin vatandaşı önemseyen bir proje olduğunu kaydeden Samsun Valisi Osman Kaymak, "İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu projeyle devlet kurumlarının bütün kapıları vatandaşlarımıza sonuna kadar açılmış oldu. Bu birim, halkımızın sorunlarına, isteklerine ve başvurularına ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkilin bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak, sunulan hizmetlerde memnuniyetlerini arttırmak, kısacası bu kapıdan her bireyin güler yüzle ayrılmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu. İlk olarak 15 pilot ilde uygulanmaya başlandı ve daha sonra ilimizin de dahil olduğu 22 ilde bu proje hayata geçirildi" dedi.

Vatandaşların kamu kurumlarında zaman kaybetmesini önlemek, daha hızlı ve etkili kamu hizmeti sunabilmek için Açık Kapı bankolarından Açık Kapı sorumlularının görevlendirildiğini dile getiren Vali Kaymak, "Arkadaşlarımız eğitimlerini aldılar, 15 Şubat'ta alt yapı çalışmaları tamamlanıp sistem açıldığında tam anlamıyla vatandaşlarımıza hizmet verecekler. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında bu arkadaşlarla irtibatlı personel de görevlendirilecek. Vatandaşımız başvurularını ister elektronik ortamda, isterse de Açık Kapı bankolarına gelerek yapacak. Görevli arkadaşlarımız başvuruyu alıp, ilgili kurumdaki irtibat görevlilerine sistem üzerinden göndererek en kısa sürede çözüme kavuşturup, vatandaşımıza SMS yoluyla bilgi verecek. Valiliklerde bu sistem tam manasıyla oturduktan sonra ilçelerimizde de benzer uygulamalar olacak ve tüm Türkiye'ye yayılacak. Arkadaşlarımızın bu konsept çerçevesinde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmelerini, projeden beklenen neticenin alınması konusunda da aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Sizin verdiğiniz cevap devletin cevabı" şeklinde konuştu.

Bu proje sayesinde klasik yönetim anlayışı bir kenara bırakılarak, vatandaş odaklı yaklaşımla yeni bir anlayışa geçildiğini ifade eden Kaymak, "Hiçbir birey ayırt etmeksizin, herkesin kolayca ulaşabildiği, gelenin geri çevrilmediği, kısacası isminden de anlaşıldığı gibi açık olan kapılarımızı daha da açarak önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projeyle devletimizin şefkatli eli vatandaşımıza dokunacak. Yeni sistemin Samsunumuza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kulandı.

'Açık Kapı Milletin Kapısı' Samsun bankosunun açılışına Vali Yardımcıları Hasan Öztürk, Dr. Hakan Kubalı, Recep Yüksel ve Sezgin Üçüncü, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Valilik İl ve Şube Müdürleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü Şube Müdürleri ile valilik personeli katıldı. - SAMSUN