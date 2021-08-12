Devletin hibe verdiği projelere drone destekli denetim
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Devletin hibe verdiği projelere drone destekli denetim

Devletin hibe verdiği projelere drone destekli denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığından hibe almaya hak kazanan projeler tek tek denetleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından hibe almaya hak kazanan projeler tek tek denetleniyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki ceviz bahçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan damla sulama inşa çalışmaları drone ile denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2021 yılında başlatılan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (K.K.Y.D.P.) 16. Etap Bireysel Sulama Hibe Destekleri kapsamında, hibe desteği almaya hak kazanmış olan projelerin kontrolleri yapılıyor.

Hibe desteği almaya hak kazanmış olan Malkara ilçesi Karacagür Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan damla sulama inşa çalışmaları Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerince arazide kontrol çalışmaları yapıldı. Drone destekli kontrol çalışmalarında devletin hibe sağladığı sınırlar tek tek havadan görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Devletin hibe verdiği projelere drone destekli denetim
Devletin hibe verdiği projelere drone destekli denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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