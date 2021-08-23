Devletin hibe sağladığı elma ve armut bahçesine droneli denetim
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Devletin hibe sağladığı elma ve armut bahçesine droneli denetim

Devletin hibe sağladığı elma ve armut bahçesine droneli denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığından hibe almaya hak kazanan projeler tek tek denetleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından hibe almaya hak kazanan projeler tek tek denetleniyor. Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki elma ve armut bahçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan damla sulama inşa çalışmaları drone ile denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2021 yılında başlatılan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (K.K.Y.D.P.) 16. Etap Bireysel Sulama Hibe Destekleri kapsamında, hibe desteği almaya hak kazanmış olan projelerin kontrolleri yapılıyor.

Hibe desteği almaya hak kazanmış olan Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'ndeki elma ve armut bahçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan damla sulama inşa çalışmaları Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerince arazide kontrol çalışmaları yapıldı. Drone destekli kontrol çalışmalarında arazinin dört bir yani denetlendi. - TEKİRDAĞ

Devletin hibe sağladığı elma ve armut bahçesine droneli denetim
Devletin hibe sağladığı elma ve armut bahçesine droneli denetim
Devletin hibe sağladığı elma ve armut bahçesine droneli denetim
Devletin hibe sağladığı elma ve armut bahçesine droneli denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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