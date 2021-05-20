Devletin hibe desteği Vanlı esnafı sevindirdi
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Devletin hibe desteği Vanlı esnafı sevindirdi

Devletin hibe desteği Vanlı esnafı sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Korona virüs tedbirleri kapsamında işlerine ara verilen esnafa verilecek olan hibe desteği Vanlı esnafı sevindirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında işlerine ara verilen esnafa verilecek olan hibe desteği Vanlı esnafı sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, korona virüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara hibe desteği müjdesi verilmişti. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen iki grup esnafa verilecek destek Vanlı esnafı sevindirdi.

İHA muhabirine konuşan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, pandemi sürecinden bugüne kadar esnafın zor günler geçirdiğini anımsattı. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan paketin esnaf için sevindirici bir destek olduğunu ifade eden Başkan Belge, "Ödemeler iki grup şeklinde olacaktır. Birinci grupta pandemiden en çok etkilenen kahvehane, okul kantinleri ve okul servisleri gibi işletmelere 5 bin lira destek verilecek. Pandemiden daha az etkilenen ikinci grup işletmelere ise 3 bin lira hibe desteği olacak. Bu çalışma esnaf ve sanatkarlarımız için çok sevindirici oldu. Bu süreçte esnafımızın yanında olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yarı zamanlı çalışan, tam kısıtlama sürecinde de tam kapalı kalan iş yerlerinin işletme sahipleri ise açıklanan hibe desteğinin sevindirici olduğunu belirtti. İşletme sahipleri, süreçteki desteklerinden dolayı devlet yetkililerine teşekkür etti. - VAN

Devletin hibe desteği Vanlı esnafı sevindirdi
Devletin hibe desteği Vanlı esnafı sevindirdi
Devletin hibe desteği Vanlı esnafı sevindirdi
Devletin hibe desteği Vanlı esnafı sevindirdi
Devletin hibe desteği Vanlı esnafı sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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