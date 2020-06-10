Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin ödülleri geri alınacak CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sırasında sahiplerini bulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sırasında sahiplerini bulacak. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülleri, geri alınacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği'ne göre; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Değerlendirme Kurulu olarak görev yapacak. Kurul, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan iki ay önce toplanarak, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlar arasından adayları belirleyecek. Değişik kültür ve sanat dalları arasından asgari 5, azami 9 aday Cumhurbaşkanının onayına sunularak ödülü almaya hak kazananlar belirlenecek. Ödül kazanamayan adaylar açıklanmayacak. Ayrıca, kişi veya kurumlara bir defaya mahsus olarak ödül verilecek.

ÖDÜLLERİ GERİ ALINACAKÖdüle hak kazananlar, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında açıklanacak. Ödüle layık görülen kişinin hayatta olmaması durumunda ödül, kanuni mirasçılarından birine verilecek. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü ise Değerlendirme Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınacak.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

Kaynak: DHA