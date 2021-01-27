Son Dakika | Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddia edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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Son Dakika | Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddia edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

27.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:22
Son Dakika | Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddia edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddiasıyla 3'ü asker 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddiasıyla 3'ü asker 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takiple elde edilen deliller neticesinde, devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2'si emekli albay, biri astsubay 3 asker ile bir sivil hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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