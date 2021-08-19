Devletin çiftçiye desteği sürüyor
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Devletin çiftçiye desteği sürüyor

Devletin çiftçiye desteği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zeytinyağı fabrikası yapımı için protokol imzalandı.

Kilis'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zeytinyağı fabrikası yapımı için protokol imzalandı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projeleri kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile Hannan Maaşoğlu arasında zeytinyağı fabrikası yapılması ve hibe desteği için protokol imzalandı.

İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "2021 yılı 4. dönem (14. Etap) Kırsal Kalkınma destekleri tarıma dayalı ekonomik yatırım projeleri kapsamında başvurusu Bakanlığımızca kabul edilen projelerden bir tanesi ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmesi imzalanan projenin toplam tutarı 3 milyon 588 bin 191 TL 8 kuruş olup hibe tutarı 1 milyon 481 bin 863 TL kuruştur. Kilis'imize hayırlı olsun" dedi - KİLİS

Devletin çiftçiye desteği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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