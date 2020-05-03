Devletin bin liralık yardımı ilaç gibi geldi
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Devletin bin liralık yardımı ilaç gibi geldi

Devletin bin liralık yardımı ilaç gibi geldi
03.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:21

Adana'da PTT görevlisinin dağıttığı bin liralık yardımı alan genç kadın, eşinin ve kendisinin korona virüsten dolayı ücretsiz izne çıkartıldığını belirterek, "Bu zor günde yardım ilaç gibi geldi" dedi.

Adana'da PTT görevlisinin dağıttığı bin liralık yardımı alan genç kadın, eşinin ve kendisinin korona virüsten dolayı ücretsiz izne çıkartıldığını belirterek, "Bu zor günde yardım ilaç gibi geldi" dedi.

Yeni tip korona virüsten dolayı devlet ekonomik istikrar kalkınma paketi kapsamında dar gelirli ailelere bin lira nakit yardım başlattı. Bu kapsamda Adana'da ilk etapta 78 milyon 493 bin lira, ikinci etapta ise 70 milyon 877 bin lira dağıtılmaya başlandı. Üçüncü etapta da yaklaşık 70 milyon dağıtılacağı öğrenildi. Devletin bu yardımları ise Adana'da 4 bin PTT görevlisi tarafından gece-gündüz, hafta sonu demeden dağıtılıyor. Mahalleleri sokak sokak gezen PTT görevlileri bin liralık yardımı dağıtarak vatandaşların yüzünü güldürüyor.

"Bu zor günde ilaç gibi geldi"

Bu vatandaşlardan biri de yeni tip korona virüs nedeniyle eşi de kendisi de ücretsiz izne ayrılan Filiz Kaplan oldu. PTT görevlisi Kaplan'ın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin zilini çaldı. Kaplan, PTT görevlisinin devletin bin lira nakit yardımını getirdiğini söylemesi üzerine genç kadın kapıyı açıp hiç beklemediğini ifade ederek, "Bu zor günlerde bu yardım ilaç gibi geldi. Hem eşim hem ben bu virüsten dolayı ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldık. Allah devletimizden razı olsun" diyerek duygulandı.

Parayı alan genç kadın evine çıkarken PTT görevlisi de mahallede yardım parası dağıtmaya devam etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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