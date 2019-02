Devletin Bekası, Ülkenin Bütünlüğü İçin Siyaset Yapıyoruz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim anlayışımız devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, sizlerin istiklali ve istikbalidir. Biz bunun için siyaset yapıyoruz. Bugüne kadar oy için siyaset yapmadık. Bizim için Allah'ın rızasını kazanmak, her şeyin önündedir." dedi.

Destici, vefat eden eski BBP Muş İl Başkanı Abdullah Alptekin Has'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileyi Kültür Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret eden Destici, başsağlığı diledi, Kur'an-ı Kerim okudu.

Destici, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok kıymetli bir dava arkadaşlarını kaybettiklerini, geride bıraktıklarına sahip çıkacaklarını söyledi.

AK Parti Belediye Başkan adayı Feyat Asya'yı desteklediklerini belirten Destici, "Bunu buradan açık şekilde ifade ediyorum. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklali ve istikbalini ön planda tutarak genel bir kadar aldık. Kararımız içerisinde Muş da var. Onun için burada belediye başkanımız, bizim de belediye başkan adayımızdır. Muş'un has ve vatansever evlatları, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına fırsat vermeyecektir. Buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanının vefat eden Has'ın ismini yaşatacağına işaret eden Destici, güzel bir esere isminin verileceğini aktardı.

Destici, daha sonra Taşo Mezarlığına giderek Has'ın mezarı başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

"Kürt, Türk ve Arap, hepimiz kardeşiz"

Ardından AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne giden Destici'yi Feyat Asya ile İl Başkanı Rahmetullah Yakti karşıladı. Destici, burada yaptığı konuşmada, bu toprakların Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'ni kazandığı topraklar olduğunu söyledi. Bölgedeki belediye başkan adaylarını da ziyaret ettiklerini anlatan Destici, şöyle devam etti:

"Bu bölgede terör 30 seneden fazla süre canımızı yaktı, yakmaya devam ediyor. Binlerce şehidimiz var. On binlerce insanımızı kaybettik. Geleceğimizi heba ettirdiler. Türkiye, bütçesinin çok daha fazlasını terörle mücadeleye harcanmış, 1 trilyon dolar üzerinde bir rakam. Yani bu rakam eğer bu memlekete yatırım olsaydı, kişi başına milli gelir en az 20 bin dolar seviyesinde olurdu. Muş'a yapılan hizmetler bunun en az iki katı olurdu. Bizim etnik bir problemimiz yok. Mezhebi bir problemimiz yok. Kürt, Türk ve Arap, hepimiz kardeşiz."

"Bir olduğumuzda bizi PKK, ABD, İsrail, hiçbirisi yıkamaz"

Bölücülere, vatan hainlerine, onların siyasi uzantılarına karşı hiçbir zaman aman verilmemesi gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Şu an pek çok belediye kayyumda. Bunların tekrar ülkemizde yaşanmaması, terörün tekrar alan bulamaması adına dedik ki parti olarak bu bölgelerde kim yarışı önde götürüyorsa ona destek vereceğiz. Asla bir oy hesabı yapmayacağız. Bizim anlayışımız devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, sizlerin istiklali ve istikbalidir. Biz bunun için siyaset yapıyoruz. Bugüne kadar oy için siyaset yapmadık. Bizim için Allah'ın rızasını kazanmak, her şeyin önündedir. Milletin hizmetçisi olmak her şeyin üzerindedir. Bu anlayışımızla devam ediyoruz. Burada PKK'nın siyasi uzantılarının bir daha hayat bulamaması, bir daha imkan eline geçirip de terör yuvası haline getirmemeleri adına birlik olmamız gerektiğini ifade ediyorum. Biz bir olacağız. Bir olduğumuzda bizi PKK, ABD, İsrail, hiçbirisi bugüne kadar yıkamadığı gibi bundan sonra da yıkamayacak."

