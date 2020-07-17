Devletin arazilerini kendi arazileri gibi vatandaşa satan suç örgütü çökertildi
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Devletin arazilerini kendi arazileri gibi vatandaşa satan suç örgütü çökertildi

İzmir'in Menderes ilçesinde, hazine arazilerini hileli yöntemlerle kendi arazileri gibi vatandaşa sattıkları iddialarıyla operasyon düzenlenirken, jandarmanın operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Devletin arazilerini kendi arazileri gibi vatandaşa satan suç örgütü çökertildi
17.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:40

İzmir'in Menderes ilçesinde, hazine arazilerini hileli yöntemlerle kendi arazileri gibi vatandaşa sattıkları iddialarıyla operasyon düzenlenirken, jandarmanın operasyonunda 5 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesinde bulunan hazine arazilerinin hileli bir şekilde vatandaşları satıldığı yönünde bilgi aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, hareket geçti.

Araştırmada, bir şahsın tespit ettiği hazine arazilerini emlakçılık yapan 4 şüpheli şahıs aracılığıyla kamu kurumlarında tanıdıklarının bulunduğunu ve tapu işlemlerinde sorun çıkmayacağını beyan ederek kendi arazileriymiş gibi vatandaşa sattıkları tespit edildi. Öte yandan şahısların, arazileri çevirerek ecrimisil ödeme hakkına sahip oldukları ve araziler satışa çıktığı anda tanıdıkları vasıtasıyla alım hakkına sahip olacaklarını söyleyerek vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi.

Yapılan çalışma üzerine şahısların bulundukları yerlere operasyon düzenleyen KOM şube ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheli şahsı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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