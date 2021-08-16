Devletimizin Çalışmaları ve Sağduyulu Halkımızın da Yardımlarıyla Afet Bölgeleri Kısa Sürede Normale Dönecektir

Valimiz Mustafa Masatlı Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeye yapılan yardımları koordine etmek üzere düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Valimiz Mustafa Masatlı Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeye yapılan yardımları koordine etmek üzere düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Toplantıda Amasya Belediyesi ile çeşitli kamu kurumları ve ilimizde faaliyette bulunan yardım kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Öncelikle geçtiğimiz hafta Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize ise başsağlığı diliyor, böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.

Bu sel felaketinin akşamında Valiliğimizin koordinesinde başta İl Özel İdaremizden olmak üzere Amasya ve ilçe belediyelerimizden de destek alarak 27 iş makinesini ve 3 jeneratörü bölgeye gönderdik. Sabah saatlerinde ise ekiplerimiz süratle çalışmaya başladılar. Hali hazırda gönderdiğimiz araçlar çalışmalarını sürdürmektedir. Devletimiz de tüm birimleriyle sel bölgesindeki hayatı normale çevirmek için tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumdadır.

Bu noktadan sonra ise o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın öncelikli temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Cumhurbaşkanlığımızın talimatı çerçevesinde AFAD Başkanlığı bir yardım kampanyası başlatmıştır. Yardımlar nakdi ve ayni yardımlar olarak yapılabilecektir. Nakdi yardım etmek isteyen vatandaşlarımız 'Yangın' ya da 'Sel' yazarak 1866'ya mesaj atarak 10 TL katkıda bulunabilecekler veya Valiliğimiz sosyal medya hesaplarından ilan edilen hesap numaralarına bağışta bulunabileceklerdir.

Ayni yardımlar ise bölgenin öncelikleri baz alınarak AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bölgeye ulaştırılacaktır. Halkımızdan ayni yardımda bulunmak isteyenler AFAD Müdürlüğümüze başvurabilirler. İnşallah yardımsever halkımızın da desteğiyle mağdur vatandaşlarımızın yaraları sarılacak ve hayat en kısa sürede normale dönecektir. Şimdiden bu yardım kampanyasına destek veren ve verecek olan herkese teşekkür ediyorum. " Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından katılımcılar İlimizden yapılacak yardımların planlamasını yaparak, görüş alışverişinde bulundular.

Kaynak: Habermetre