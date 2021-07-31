"Devletimiz yangınların söndürülmesi, hasarların tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Manavgat'ta orman yangınından etkilenen bölgelerdeki incelemelerinin ardından yaptığı konuşmada, "Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla yangınların söndürülmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tazmini, zarar gören yerlerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Manavgat'ta orman yangınından etkilenen bölgelerdeki incelemelerinin ardından yaptığı konuşmada, "Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla yangınların söndürülmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Manavgat'ta orman yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunması ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çalışmalar hakkında bilgi almasının ardından, bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasının başında, herkese geçmiş olsun dileklerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. "Manavgat-Cebeci'deki yangına müdahale ederken şehit olan iki orman personelimize de Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangılara müdahale sırasında yaralanan orman personelimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetten, musibetten muhafaza eylesin" ifadesini kullandı.

"YANGIN SÖNDÜRME VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARINI MÜTEAKİP DERHAL ZARAR TESPİTLERİNE BAŞLANMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla yangınların söndürülmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır. "

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, diğer ilgili tüm kuruluşların görevlerinin başında olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Halen hastanede tedavisi süren pek az vatandaşımız kalmıştır. Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını müteakip derhal zarar tespitlerine başlanmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken, bazı mahallelerimiz de boşaltılmıştır. Çeşitli derecelerde hasar gören binalar ve konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecektir. Aynı şekilde evlerdeki eşyalarla ilgili hasar tespitleri tamamlanmıştır. "

"YANAN HER YERİ, DAHA FAZLASIYLA AĞAÇLANDIRMAK EN BAŞTA GELEN GÖREVİMİZDİR"

Anayasa'nın 169'uncu maddesine göre yanan alanların başka amaçla kullanılamayacağına ve tekrar ağaçlandırılacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, elbette yanan her yeri, daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir" dedi.

Türkiye'nin bu konudaki gücü ve başarısının, gelişmiş ülkelerin önünde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre, bölgemizde yangınlara en hızlı ve etkin müdahaleyi yapan, en az zararı gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"GÜN, DAYANIŞMA VE ELBİRLİĞİYLE AFETLERİN ÜSTESİNDEN GELME GÜNÜDÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Her dönemde olduğu gibi bugün de birileri, milletin yüreğindeki yangını kendi kısır çekişmelerine meze yapmanın gayreti içine düşmüştür. Bu siyaset konusu yapılabilecek bir mesele değildir. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan, miadını doldurmuş hurda araç-gereç görüntüleri üzerinden yürütülen fitne, fesat, bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir. Sadece yetkili mercilerin açıklamalarına kulak verilmelidir. Gün, dayanışma ve elbirliğiyle afetlerin üstesinden gelme günüdür. "

Kaynak: Habermetre