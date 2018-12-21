Devletimiz ve Milletimiz Yemen İçin Seferber Oldu"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Yemen'de acil ihtiyaç sahibi 15 milyona yakın insan bulunduğuna işaret ederek, "Gerek devletimiz gerek milletimiz 'Yemen için ne yapılabilir' diye seferber olmuş durumda." dedi.

Kınık, Türk halkının yardımlarını iletmek üzere geldiği Yemen'de Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ile yaptığı görüşmenin ardından ülkede yaşanan insani krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yemen'in yaşadığı zor günleri atlatacağını belirten Kınık, Yemen halkının dünyadaki dostlarından birinin de Türkiye olduğunu vurguladı.

Yemen'de büyük bir kriz yaşandığına işaret eden Kınık, "Yemen'in içine düştüğü bu duruma üzülen dünyada çok fazla insan vardır. Maalesef bugün içinde bulunduğu durum gerçekten dünyadaki en büyük krizlerden bir tanesidir. Şunu biliyoruz ki Yemenli kardeşlerimizin bu krizin içinden bizim desteğimiz olmadan çıkmaları çok zor. Burada yapacağımız çalışmaları kendi üzerimize bir vecibe olarak görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin komşularında yaşanan insani krizlere gösterdiği duyarlılığa dikkat çeken Kınık, Türkiye'de bulunan yaklaşık 4,5 milyon mülteci ile Suriye'deki yaklaşık 5 milyon insanın Türk milletinin yardımlarıyla yaşama tutunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Yemen konusunda da elinden geleni yaptığını ve yapacağını vurgulayan Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Yemen konusuna hassasiyetle yaklaştığını ifade etti. Kınık, şunları söyledi:

"Gerek devletimiz gerek milletimiz, 'Yemen için ne yapılabilir' diye seferber olmuş durumda. Cumhurbaşkanımız burada yapılacak çalışmalarla ilgili olarak da devlet kurumlarını görevlendirmiştir. Bugünlerin Allah'ın izniyle atlatılacağını, geçeceğini, Yemen'in eski mutlu günlerine döneceğini, kendisi de buna destek olacağını söyledi."

Acil ihtiyaç sahibi 15 milyon insan

Yemen'de yaşanan iç karışıklıklar ve çatışmaların en çok sivil halkı etkilediğini dile getiren Kınık, 15 milyona yakın insanın acil yardıma muhtaç durumda olduğunu bildirdi.

Ülkeye başta gıda ve sağlık yardımları gönderilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Kınık, "Yemen'de şu andaki insani durum gerçekten çok acı. Yemen'de acil ihtiyaç sahibi 15 milyona yakın insan yaşıyor. Özellikle iç çatışmalardan kaynaklanan sebeplerle yardım malzemelerinin intikallerinde sorunlar yaşanıyor. Ama biz biliyoruz ki hükümetin desteğiyle elimizden geldiğince bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceğiz. Öncelikle odaklandığımız, gıda yardımıdır. Gıda yardımlarının yanında sağlık yardımları konusunda da gerek Sağlık Bakanlığımız gerek AFAD, projeler için çalışıyor." dedi.

Türkiye'deki Yemenli iş adamları ve Uluslararası Kızılhaç Federasyonu ile de yardımların Yemen halkına ulaştırılması noktasında temaslarının olduğunu aktaran Kınık, "Türkiye'de çok güçlü bir Yemen iş adamları topluluğu var. Yemenli iş adamları hem Türkiye'den hem Arap dünyasından, İslam dünyasından Yemen'le ilgili birtakım projeler için destek topluyor. Yemen için toplanan yardımların buraya ulaştırılması noktasında elimizden geldiği kadar hızlı davranmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA