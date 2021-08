Devletimiz Milletimiz İçin Seferber

Devletimiz Milletimiz İçin SeferberMuğla Valisi Orhan Tavlı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığında Marmaris AFAD Koordinasyon Merkezinde orman yangınlarından doğan zararların telafisiyle ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü ve Afet Koordinasyon Merkezi görevlileri katıldı. Devletin yangınların ilk anından beri kararlılıkla ve tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunun belirtildiği toplantıda; gece gündüz demeden kahramanca çalışan tüm ekiplere, kardeş ülke Azerbaycan'dan destek için gelen Acil Durum Bakanlığı (FHN) yangın ekibine, sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere verdikleri mücadele için teşekkür eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Orman yangınlarıyla ilgili zararların telafi süreçlerinin en kısa zamanda tamamlanacağını belirtti. Muğla Valisi Orhan Tavlı Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu süreçte bizlere destek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a, son Başbakanımız Sayın Binali Yıldım' a, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül'e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'e Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu'na, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lüfi Elvan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'a, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'a, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Azerbaycan 723 personel 93 araç 12 tonluk amfibik yangın uçağı ve 1 helikopterle, Kuveyt 41 personel 6 araçla, İran 1 uçak 2 helikopterle, Rusya 2 uçakla, İspanya 2 uçakla, Polonya 1 helikopterle, Kazakistan 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlamıştır. Katkı sağlayan tüm ülkelere ve personellerine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. İlimizde farklı noktalarda çıkan yangınların tümünün kontrol altına alındığı, bu süreçte 12 mahallenin tamamen, 50 mahallenin ise kısmen tahliye edildiği, yangınların kontrol altına alınmasıyla birlikte tahliye edilen vatandaşların tamamının mahallelerine geri döndükleri belirtilmiştir. Yanan bölgelerde havadan ve karadan kontrol ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının ilk gününde 2 Uçak 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın kontrol helikopteri ile başlayan hava operasyonundaki araç sayıları her geçen gün artarak 6 Ağustos tarihinde 16 uçak 54 helikopter ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 10 skorsky helikopter bambi sistemi ile donatılarak yangın söndürme faaliyetlerine katılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 7619 personel 1570 araç ve iş makinesi ile görev almıştır. Toplam 12. 666 personel 5587 araçla yangınlarda görev almış, 18 Büyükşehir belediyesi ile il ilçe belediyelerinden toplam 2074 personel 284 araçla, sivil toplum kuruluşları ise 859 personel ve 175 araçla destek vermiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 SG Korveti, 23 SG Botu ve 364 personel ile görev icra etmiştir. İcra edilen görevler esnasında Bodrum, Milas, Marmaris ilçelerinden Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 8. 326 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 çıkarma gemisi ile Muğla genelinde karayolu ulaşımı olmayan alanlarda denizden yangına müdahalede bulunmuştur. Vatandaşlarımızın deniz yolu ile hızlı bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 14 Ağustos 2021 tarihine kadar toplam 5 araç ve 96 personel ile yangına müdahale çalışmaları yapılmıştır. Muğla genelinde meydana gelen yangınlara denizden de müdahale edilmiştir. Marmaris İçmeler İskelesi'nde ve Hisarönü'nde itfaiye araçlarına ve tankerlere denizden su sağlanmıştır. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 7 gemi ile özel sektör tarafından tahsis edilen 7 gemi ilgili limanlarda görev yapmıştır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla ilgili bölgelerde 4 adet kurtarma botu, 2 adet römorkör ile toplamda 40 adet personel ile sahada hazır bekletilmektedir. Kredi Yurtlar Kurumuna ait 5 Yurt ile Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezinde barınma hizmeti verilmiş olup, 3. 200 kişiye (Görevliler, Afetzedeler ve Azerbaycan Yangın Söndürme Ekibi) hizmet verilmiştir. Yangından 830 kişi etkilenmiş, 823 kişi tedavilerinin ardından taburcu olmuş, 6 kişinin ise tedavisi devam etmektedir. Bir vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangınlarda 119 Ambulans, 59 Umke aracı, 3 mobil komuta aracı ile toplam 378 personel görev yapmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve yaşlı bakım hastalarına 7 ilçe (Milas, Seydikemer, Bodrum, Menteşe, Köyceğiz, Kavaklıdere ve Marmaris) 18 bölgede 2. 178 afetzedemize sağlık taraması yapılarak ilaç ve tıbbi malzeme dağıtımı yapılmıştır. Yangınların termik santrallere yaklaşması nedeniyle santraller kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılarak çalışanlar tahliye edilmiştir. Santrallere yaklaşan yangınlar söndürülmüştür. Her iki santralde de tedbir amaçlı KBRN ve hava kalitesi ölçümü sürekli olarak yapılmaktadır. Yeniköy Termik Santrali tam kapasite çalışmaya başlamıştır. Kemerköy Termik Santralinin Pazartesi günü tam kapasite çalışması öngörülmektedir. Kızılay 29 Temmuz akşamından itibaren 143. 804 kişilik yemek dağıtımı, 101. 728 kişilik kumanya, 269. 755 içecek ikramı, 152. 509 ikramlık malzeme, 259. 541 litre su dağıtımı yapmıştır. Enerji nakil hatlarında ve enerji dağıtım hatlarında herhangi bir problem yoktur. Elektrik verilemeyen mahalle bulunmamaktadır. İl genelinde haberleşme altyapısı 46 mobil baz istasyonu ile desteklenmiştir. Psiko-sosyal destek ekipleri tarafından 7. 294 vatandaşımıza psikolojik ilk yardım ve psiko-eğitim çalışmalarını kapsayan psiko-sosyal destek hizmeti sunulmuştur. 2. 201 hane ziyaret edilerek vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları tespit edilmiş, ilgili kurumlarla sağlanan koordinasyonla ihtiyaçları karşılanmıştır. Kavaklıdere de yangından etkilenen Menteşe mahallemizde; kadın ve çocuklara sanat terapisi ve oyun terapisi gerçekleştirilmiş ve kahvehanelerde genel görüşmeler ve gruplar halinde sohbet yapılmış ve genel bilgilendirmeler yapılmıştır. Menteşe, Köyceğiz ve Milas ilçelerimizde psikolojik destek, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ve evde bakım hizmeti sunulmuştur. Muğla'mızın 13 ilçesinde tespit edilen 120 ağır hasar gören binaların enkazının kaldırılmasına karar verilirken, bu binalardan 69'unun enkazı kaldırılmıştır. Enkaz kaldırma çalışmaları biten binaların yerine yeni bina yapımı ile ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bir binanın inşaatına başlanarak su basmanı tamamlanmıştır. Diğer yandan yangından etkilenen vatandaşlarımıza AFAD ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 6. 690. 984 TL nakdi yardım yapılarak acil ihtiyaçları karşılanmıştır. Yangından etkilenen 25 araç için 601. 650 TL nakdi yardım yapılmıştır. Tarım ve hayvancılık alanında 1035 evcil hayvanın tedavisi yapılırken mevcut hayvancılık faaliyetlerinin kesintisiz devamı için 638. 630kg kaba yem, 478. 800 kg kesif yem üreticilere ulaştırılmış ve 20 adet hayvan barınma çadırı tedarik edilerek hayvanların barınma ihtiyacı karşılanmıştır. 73 Hayvancılık işletmesine OR-KÖY tarafından toplam 1. 282. 076 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Muğla Valisi Orhan Tavlı "Milletimiz devletimizle birlikte gece gündüz demeden orman yangınlarıyla mücadele etti. Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen destek, gücümüze güç kattı. Polisimiz, Jandarmamız TOMA ile yangına müdahale ederek tarihe geçti, Deniz Kuvvetlerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hem yangınlara denizden müdahale etti, hem de vatandaşlarımızın tahliyesine yardımcı oldu. Özetle devletimiz her imkanını vatandaşı için sonuna kadar seferber etti. Diğer illerden desteğe gelen yerel yönetimlere, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimiz her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. El birliğiyle, gönül birliğiyle en kısa sürede yangının izlerini silip bu günleri geride bırakacağız" diye konuştu. Tüm süreç boyunca gösterdikleri fedakarlık ve çaba nedeniyle Muğla halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kaynak: Habermetre